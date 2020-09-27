Metropolitan Opera 2021’e kadar kapalı

MET Opera Genel Müdürü Peter Gelb alınan radikal kararla ilgili şunları söyledi:

“Küresel salgına herkesin yararlanabileceği bir aşı bulunmadan ve kitle bağışıklığı aşamasına gelinmeden perdelerimizi açmamız mümkün gözükmüyor. Bu dediklerim sağlandıktan sonra bile izleyicimizin salona dönüşünü yavaş bir tempoda bekliyoruz.”

Peter Gelb mali durumu son yıllarda kırılganlaşan kurumun toplam zararının, 2020-21 sezonunun kapalı kalacak olmasından dolayı 154 milyon doları bulacağını söyledi. Bu zararın da elbette beraberinde çok ciddi işten çıkarma kararlarına yol açacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kurum salgının patlamasından sonra orkestra, koro ve sahne çalışanlarının maaşlarını ödememe kararı almıştı.