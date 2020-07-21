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21.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Metropolitan Opera’da biletli online resital

Dünyaca ünlü New York Metropolitan Operası, yıldız isimlerinin canlı olarak yayınlanacak online resitallerini izleyiciye biletli olarak sunmaya hazırlanıyor. Müzisyenler, performanslarını birbirinden farklı ve özel lokasyonlarda sergileyecek.

Metropolitan Opera’da biletli online resital

Pandemi süreci boyunca izleyicilere çeşitli içeriklerini ücretsiz olarak sunan opera, pandemi sürecinde tarihinde görülmemiş bir finansal kriz yaşamış, buna ilişkin haberlerle gündeme gelmişti. Biletleri 20 dolara satışa sunulan konserlerden ilki Jonas Kaufmann’ın Bavarya’daki Polling Abey’deki konseri. Opera, aralık ayına kadar konserlerini bu şekilde sürdüreceğini duyurdu.

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