Metropolitan Opera’da biletli online resital

Pandemi süreci boyunca izleyicilere çeşitli içeriklerini ücretsiz olarak sunan opera, pandemi sürecinde tarihinde görülmemiş bir finansal kriz yaşamış, buna ilişkin haberlerle gündeme gelmişti. Biletleri 20 dolara satışa sunulan konserlerden ilki Jonas Kaufmann’ın Bavarya’daki Polling Abey’deki konseri. Opera, aralık ayına kadar konserlerini bu şekilde sürdüreceğini duyurdu.