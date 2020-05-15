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15.05.2020 - 18:36 |

Mey ile Pom'dan çocuk şarkıları

Mey ile Pom’un ilk albümü “Tekerlemeli Şarkılar” çocukların beğenisine sunuldu! “Kırk Kırık Küp,” “Şu Köşe Yaz Köşesi”, “Bir Berber”, “Adem Madene Gitmiş”, “Hoşaf”, “Şemsi Paşa Pasajı”, “Sarımsak”, “Dal Sarkar”, “Pikap”, “Bülbül”, “İbiş’le Memiş”, “Tekir Kedi” ve bu albümle birlikte “Bazlama” şarkısı da çocuklarla buluşuyor.

Mey ile Pom'dan çocuk şarkıları

Çocukların dilini güçlendirecek 13 tekerlemeli şarkıdan oluşan proje sayesinde, çocuklar tekerlemeyi doğru telaffuz etmeye çalışırken, başarma duygusu yaşayarak, kendilerine olan güvenleri artacak. Animasyon karakterler Mey ile Pom’un seslendirdiği tekerlemeli şarkılar, MEYPOM Çocuk YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda yayında! Şarkıların söz ve müzikleri Aysuda Ülkü Zeren’e, düzenlemesi Ceyda Pirali ve Mustafa Koç’a ait. Şarkıların klipleri YouTube ve ve Apple Music’te…

 

Mey ile Pom’un ilk albümü “Tekerlemeli Şarkılar” MEYPOM Çocuk YouTube kanalının yanı sıra, dijital platformlar sayesinde akıllı telefonlarda, tabletlerde ve Smart TV’lerde! Mey ile Pom’un şarkıları, ilerleyen dönemde tematik konular ve belirli günler-haftalarla çocukları eğlendirirken öğretmeye devam edecek.

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