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11.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Michael Apted hayatını kaybetti

“Up” adlı belgesel serisi ve “Madencinin Kızı” filmlerinin yönetmeni Michael Apted önceki gün 79 yaşında hayatını kaybetti.

Michael Apted hayatını kaybetti

İngiliz yönetmenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Apted, 1964’te başlayan 14 insanın hayatının anlatıldığı “Up” adlı belgesel serisiyle dikkat çekmişti. Seri, 7 yaşından itibaren 14 kişinin hayatını yedi yıllık aralıklarla takip ediyordu. Apted, 2003-2009 yılları arasında Amerikan Yönetmenler Birliği’nin (Directors Guild of America  DGA) başkanı olarak da görev yapmıştı. Apted’in öne çıkan diğer filmleri arasında “Stardust” (1974), “The Squeeze”in (1977) yanı sıra 1999 yapımı James Bond filmi “Dünya Yetmez / The World Is Not Enough” da yer alıyordu.

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