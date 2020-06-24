Michael Keaton Batman olarak geri dönebilir

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre Warner Bros., filmde rol alması için Tim Burton’ın yönettiği 1989 yapımı “Batman” ve 1992 yapımı “Batman Returns”te ‘yarasa adama’ hayat veren Keaton ile görüşmelere başladı. Ancak görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu ve şu an Keaton’ın filmde rol almasının kesin olmadığı belirtiliyor. Keaton, eğer 2022 yılında gösterime girmesi planlanan filmde yer alırsa Batman’in ileriki yaşlardaki halini oynayacak.