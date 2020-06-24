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24.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Michael Keaton Batman olarak geri dönebilir

Amerikalı oyuncu Michael Keaton, Warner Bros.’un “The Flash” filmi için yıllar sonra yeniden Batman rolüyle ekranlara geri dönebilir.

Michael Keaton Batman olarak geri dönebilir

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre  Warner Bros., filmde rol alması için Tim Burton’ın yönettiği 1989 yapımı “Batman” ve 1992 yapımı “Batman Returns”te ‘yarasa adama’ hayat veren Keaton ile görüşmelere başladı. Ancak görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu ve şu an Keaton’ın filmde rol almasının kesin olmadığı belirtiliyor. Keaton, eğer 2022 yılında gösterime girmesi planlanan filmde yer alırsa Batman’in ileriki yaşlardaki halini oynayacak.

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