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22.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Michael Mann’den Ferrari filmi

“Manhunter”, “Heat” ve “The Insider”ın da aralarında olduğu filmlerin yönetmeni Michael Mann’in yıllardır üzerinde çalıştığı, Hugh Jackman’ın Enzo Ferrari’yi canlandıracağı Ferrari filminin çekimleri 2021 ilkbaharında başlayacak.

Michael Mann’den Ferrari filmi

Film, Enzo Ferrari’nin hayatına odaklanacak. Film, Brock Yates’in kaleme aldığı “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races”adlı kitaptan uyarlanacak. 1950’lerde geçecek film, Enzo Ferrari’nin şirketi kurması ve şirketin yükselişini merkeze alacak.

Survivor 115. Bölüm fragmanıSurvivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı ve Cemal Can'ın ardından bu haftaki 2. dokunulmaz oldu. Dün akşam Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını ise Sercan Yıldırım söyledi.
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