Michael Mann’den Ferrari filmi

Film, Enzo Ferrari’nin hayatına odaklanacak. Film, Brock Yates’in kaleme aldığı “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races”adlı kitaptan uyarlanacak. 1950’lerde geçecek film, Enzo Ferrari’nin şirketi kurması ve şirketin yükselişini merkeze alacak.