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29.01.2020 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Milli Egemenliğin 100. Yılı’ pulu

PTT AŞ tarafından, “Milli Egemenliğin 100. Yılı” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sunuldu.

‘Milli Egemenliğin 100. Yılı’ pulu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu anma pulu 2,4 lira, ilk gün zarfı 4 lira ve seri numaralı blok pul 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait “www.filateli.gov.tr” web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

‘Milli Egemenliğin 100. Yılı’ pulu



Filatelik ürünlerin satışının yanı sıra söz konusu güne ilişkin tarih damgası kullandırılmaya başlandı. Öte yandan, bugün İstanbul’da açılan “Milli Mücadelenin 100. Yılı (Misak-ı Milli)” konulu pul sergisi de 6 Şubat’a kadar ziyaret edilebi-lecek. 

MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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