Milli Reasürans Oda Orkestrası sahnede

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen konserde çellist Çağ Erçağ solist olarak yer alıyor. Konser, YouTube’da ilk gösteriminin yapılacağı bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konser, İş Sanat’ın programındaki diğer etkinlikler gibi sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak. Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın, şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki yeni konseri izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen konserde çellist Çağ Erçağ solist olarak yer alıyor. Konser, YouTube’da ilk gösteriminin yapılacağı bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konser, İş Sanat’ın programındaki diğer etkinlikler gibi sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak. Neyzen Murat Salim Tokaç ve arpist Çağatay Akyol’un solist olarak katıldığı bu konseri yine şef Hakan Şensoy yönetiyor. İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Bilal Karaman Quartet ve Ece Göksu caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Çocuklar için dünyaca ünlü klasik masallar 24 Ocak’ta “Fındıkkıran” ile devam edecek. “Yazarının Sesinden” serisine 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya” kitabıyla konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayınlanacak.