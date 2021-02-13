Milyonlarca insanın hayatına dokundu

Cazın efsane isimlerinden Grammy ödüllü, ABD’li piyanist ve besteci Chick Corea, 79 yaşında hayata veda etti. Corea’nın nadir görülen bir kanser hastalığı nedeniyle hayatını yitirdiği müzisyenin resmi Facebook hesabından duyuruldu. Efsane cazcının ölüm tarihiyse kamuoyuyla 9 Şubat olarak paylaşıldı. Açıklamada, Corea için “İyi bir eş, baba ve büyükbaba, aynı zamanda birçok kişi için harika bir akıl hocası ve dosttu. Çalışmaları ve dünyayı dolaşarak geçirdiği onlarca yılı milyonlarca kişinin hayatını dokundu ve ilham verdi” ifadeleri kullanıldı. Corea’nın resmi hesabından yapılan açıklamada, dünyanın daha fazla sanatçıya ihtiyacı olduğu vurgulanarak Corea’nın bir açıklamasından da alıntı yapıldı. Corea’nın “Benim görevim, dostlarımı yapabildiklerimi, hayranı olduğum sanatçılarla bir araya getirmekti. Bu benim hayatımın zenginliğiydi” sözlerine de yer verildi. Corea, Facebook sayfasında hayranlarına bıraktığı son mesajda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Daha fazla sanatçı...

“Sanat yolculuğum boyunca içimdeki müzik ateşinin parlak kalmasına yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki çalmaya, yazmaya, icra etmeye veya başka türlü sezgileri olanlar bunu yapmaya devam edersiniz. Kendiniz için değilse geri kalanlar için. Sadece dünyanın daha fazla sanatçıya ihtiyacı olduğu için değil, aynı zamanda çok da eğlenceli olduğu için.”

Grammy’i 23 kez aldı

ABD’de 67 kez aday gösterildiği Grammy Müzik Ödülü’nü 23 kez kazanan Corea, 60’ların sonlarında Miles Davis’in müzik topluluğunda elektronik piyonada caz ve Rock müziğinde füzyon döneminin kapısını aralamıştı. Chick Corea, müzik yaşamında akustik piyanoya da her zaman bağlı kaldı. Hayatı boyunca onlarca albüm kaydeden Corea, 1941 yılında ABD’nin Massachusetts Eyaleti’nde caz trompetçisi Armando Antony Corea’nın oğlu olarak dünyaya geldi. Efsane 60’ların başlarında A sınıfı piyanistlerin yanına adını yazdırmayı bildi. Ardından Miles Davis’in grubuna katıldı ve grupta yaptığı zihin açıcı hamlelerle kendini gösterdi. Bununla da kalmayan müzisyen Davis’in “Bitches Brew” isimli albümünde kaydettiği çağdaş müzikle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Miles Davis ile birlikte çalıştığı süreçte füzyon müzik adına önemli adımlar atacağı elektronik müzik grubu Return to Forewer üzerine kafa yormaya başladı. Bu grupla çıkardığı albümle birlikte müzik dünyasında dengeleri değiştiren Corea, onlarca projede yer almaya başladı.

Spain’le dünya tanıdı

2020 yılında çıkardığı son albüm “Plays”e dek müzik yaptığı süre boyunca müzisyenlere ilham oldu. Latin caz klasiklerinden biri olan ve Corea’nın bestelediği “Spain” Corea’nın dünya çapında en çok bilinen eserlerinden biriydi. Al Di Meola, Stanley Clarke, Lenny White’ın aralarında olduğu isimlerle birlike çalıştı. Hiçbir zaman yenilikten kaçınmayan, sürekli yeni bir şeyler keşfetmenin peşinde olan müzisyen, avangart caz gruplarından Circle’ı kurdu ve Latin caz esintileri olan “My Spanish Heart” isimli albümü bu grupla birlikte çıkardı. Fütüristik yönünü hiçbir zaman kaybetmeyen müzisyen Now He Sings isimli trio ile pop ve dans esintlili Elektric Band’i kurdu. Bir diğer caz efsanesi Herbie Hancock ile birlikte birçok projeye imza attı. 2020’de Jazz Times dergisine verdiği röportajda Chick Corea, “Hiçbir şeyde profesyonel olmanıza gerek yok. Eğer doğal bir yeteneğe sahipseniz yapmanız gereken tek şey insan gibi yaşamak ve hayalgücünün oyunlarına açık olmak” diyordu. En son 2020 yılında İstanbul’da BİFO ile sahneye çıkan Chick Corea, 2014’te 21’inci İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser vermişti.

Scientology Tarikatı’na üyeliği



Chick Corea’nın “Scientology Tarikatı” adlı inanç akımlarından birine bağlılığı bazı kesimlerde eleştirilere neden oldu. Hatta Almanya’da bu inancı nedeniyle yargının müdahalesiyle karşılaştı. Corea’nın 1993 yılında Stuttgart’ta düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda vereceği konser Scientology üyeliği nedeniyle iptal edildi. Corea, sahneye çıkmasının engellenmesini Baden Württemberg Eyaleti’nde mahkemeye taşıdı, ancak başvurusundan bir sonuç alamadı. Scientology, ABD’li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir tarikat ve buna bağlı uygulamaların bulunduğu inanç akımının üyeleri arasında John Travolta, Elisabeth Moss ile Tom Cruise gibi ünlü isimler de bulunuyor.