Mimar Doğan'lar ile mimariye dair söyleşi

Türkiye’nin kültür ve mimarlık hayatını uzun yıllara yayılan üretimleri ve benzersiz katkılarıyla zenginleştiren mimarlar Doğan Kuban, Doğan Tekeli, Doğan Hasol 2010 ve 2015 yıllarında Cumhuriyet gazetesi için bir araya gelip İstanbul ekseninde mimarlık ve kent politikaları üzerine söyleştiklerinde, bu buluşma geniş yankı uyandırmıştı. Mimarlık dünyasının bu üç önemli figürü beş yıl aradan sonra yine gazeteci Ceren Çıplak Drillat’ın soruları eşliğinde söyleşilerini kaldıkları yerden sürdürüyorlar, mimarlık ve kentleşmeye dair pek çok güncel konuyu tartışmaya açıyorlar. Mimarlığın kültür ve teknolojiyle, inşaatın ekonomiyle ilişkisinden kentleşme ve kentlileşme sorunlarına uzanan geniş bir yelpazede görüşlerini dile getiriyorlar. Türkiye’nin mimarlık politikalarından yola çıkarak güncel mimarlık pratiklerini, koruma ve restorasyon uygulamalarını, kentsel dönüşüm projelerini ve ülkenin gündemini meşgul eden mimarlık merkezli daha pek çok önemli konuyu mercek altına alıyorlar. Yaşadıkları kentle geçmişten bugüne mimar olarak kurdukları ilişkiden hareketle İstanbul’un kentleşmeyle ilgili sorunlarını ortaya yatırıyorlar, kentin geleceği üzerine düşünürken bir yandan da kurdukları hayalleri dile getiriyorlar. Mimar Doğan’lar…

Üç Doğan: Doğan Kuban, Doğan Tekeli, Doğan Hasol adını taşıyan bu kitap, “Şehirlerarası” dizisinin de 11. kitabı olma özelliğinde. “Şehirlerarası” dizisinde daha önce yayımlanan kitaplar sırasıyla: Eski İnsanlar Eski Evler / 19. Yüzyılda Beyoğlu’nun Sosyal Topoğrafyası (Said-Naum Duhanî, çev. Cemal Süreya), Ziyaretler Kitabı (Enis Batur), Frankfurt Seyahatnamesi (Ahmet Haşim), Fevkalade Büyükelçi Abdürrahim Muhib Efendi / Paris’te Bir Türk 1806-1811 (Bertrand Bareilles, çev. Birsel Uzma), Bir Okurgezer’in Not Defteri (Füsun Elioğlu), Pasaport Damgaları (Enis Batur), İstanbul Yazıları / Kent ve Mimari Üzerine Düşünceler (M. Sinan Genim), Kendi Penceresinde Bir Adam / Seçme Yazılar 1925-1960 (Le Corbusier, çev. Birsel Uzma), Le Corbuiser Türkiye’de / İzmir Nâzım Planı (1939-1949) (Derleyenler: Didier Laroche, Jean-Luc Maeso, Volker Ziegler, çev. Erkan Ataçay), İstanbul Günlüğü 10.11.1936 - 13.12.1938 (Bruno Taut, çev. Tevfik Turan).