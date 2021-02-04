Mimarinin ‘Üç Doğan’ı

Mimarlık dünyasının bu üç önemli figürü beş yıl sonra yine Ceren Çıplak Drillat’ın soruları eşliğinde söyleşilerini kaldıkları yerden sürdürdü ve hem mimarlık hem de kentleşmeye dair pek çok güncel konuyu tartışmaya açtılar.



Doğan Kitap’tan çıkan “Mimar Doğanlar... Üç Doğan”da mimarinin üç büyük ismi; mimarlığın kültür ve teknolojiyle, inşaatın ekonomiyle ilişkisinden kentleşme ve kentlileşme sorunlarına uzanan geniş bir yelpazede görüşlerini dile getiriyorlar. Üç isim, Türkiye’nin mimarlık politikalarından yola çıkarak güncel mimarlık pratiklerini, koruma ve restorasyon uygulamalarını, kentsel dönüşüm projelerini ve ülkenin gündemini meşgul eden mimarlık merkezli daha pek çok önemli konuyu mercek altına alıyorlar. Yaşadıkları kentle geçmişten bugüne mimar olarak kurdukları ilişkiden hareketle İstanbul’un kentleşmeyle ilgili sorunlarını masaya yatırıyorlar.