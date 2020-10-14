‘Mimarlığın uç beyi’ Nezih Eldem SALT’ta

Arşivin sayısallaştırma ve kataloglama süreçlerine eşlik etmek üzere geliştirilen ve konuşma, söyleşi, blog yazısı ve arşiv sunumlarından oluşan yeni bir program dizisiyle Eldem’in mimar, eğitimci ve ressam olarak üretimlerinin yakından incelenmesi amaçlanıyor. Meslektaşı Sevinç Hadi tarafından “mimarlığın uç beyi” olarak nitelenen Eldem’in öğrencilik yıllarından akademik ve mesleki yaşamına uzanacak bu programlarda mimarlık, şehircilik, restorasyon ve müzecilik anlayışlarıyla iç mekân tasarımına verdiği önem tartışmaya açılacak. 2021’de sürmesi planlanan programlar 14 Kasım’da, Uğur Tanyeli ve Bülent Tanju’nun söyleşisiyle başlayacak. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek buluşmada, Eldem’in mimar, tasarımcı ve akademisyen kimliği; eğitime yaklaşımı ve yapılarında ayrıntılara dikkati; 1950’ler ve 1960’lar İtalyan mimarisiyle ortaklıklarıyla Türkiye mimarlık tarihindeki yeri değerlendirilecek.



