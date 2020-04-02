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02.04.2020 - 07:00 |

Miyazaki belgeseli yayında

Animasyon sanatının en büyük ustalarından Hayao Miyazaki’nin yaratım sürecine odaklanan belgesel online ortamda ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Miyazaki belgeseli yayında

“Komşum Totoro” (Tonari no Totoro, 1988), “Ruhların Kaçışı” (Sen to Chihiro No Kamikakushi, 2001) ve “Yürüyen Şato” (Hauru no Ugoku Shiro, 2004) gibi filmlerin usta yönetmeni Hayao Miyazaki’ye odaklanan 2019 yapımı “10 Years with Hayao Miyazaki” adlı belgesel, aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Japonya Ulusal Kanalı NHK’nin web sitesi üzerinden yayınlandı. Studio Ghibli yapımı filmleriyle Japon anime kültürünü tüm dünyada popülerleştiren Miyazaki’nin yaratım ve çalışma sürecine odaklanan belgesel, her biri 49 dakikalık dört ayrı bölümden oluşuyor. Kaku Arakawa tarafından çekilen film boyunca Miyazaki’nin karakter yaratma ve yeni dünyalar hayal etme sürecine eşlik etmek mümkün.

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