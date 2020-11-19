"Bir yanardağın üzerinde uyuyoruz... Yerin bir kez daha titrediğini görmüyor musunuz?

Bir devrim rüzgârı esiyor; ufuktan fırtına geliyor." Alexis de Tocqueville

Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın “Literatüre önemli bir katkı sağlayacak kitap” olarak takdim ettiği inceleme çalışmasında Başak Bıçak, Fransız Üçüncü Cumhuriyetinin, Osmanlı/Türk Modernleşmesine etkileri doğrultusunda, bu fikir alışverişini sağlayan Fransız ve Osmanlı aydınları ile Fransız menşeili düşünce akımları ve bunların Osmanlı'daki yansımalarını aydınlatıyor.

Başak Bıçak, her iki devrim sürecini siyasi, sosyal, ekonomik, entelektüel açıdan değerlendirmeye çalışırken bilhassa bu evrim sürecinin, devrimin önderi Mustafa Kemal üzerindeki tesirine önem vererek inceliyor.

Başak Bıçak’ın bu özenli çalışmasının kapak resmini ise değerli ressam Zeki Faik İzer'in "İnkılab Yolunda, 1933" adlı ünlü eseri oluşturuyor. “Monarşiden Cumhuriyete Modernleşme”, tüm kitapçılarda!



YAZAR HAKKINDA:

1987 yılında, İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yüksek lisans yaptı. “Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet Dönemi ve Türk Modernleşmesine Yansımaları” başlıklı tezini bitirmesinin ardından uzun yıllardır ilgilendiği sinema alanına yönelen Bıçak, önce 2012 yılında Öteki Sinema ve Beyazperde internet sitelerinde ve Film Arası dergisinde sinema üzerine yazılar kaleme almaya başladı; ardından 2015-2020 yılları arasında Akşam gazetesinin sinema yazarlığını görevini üstlendi. 2017 yılında, Madrid Complutense Üniversitesi Fransız Çalışmaları Doktora Programı’na kabul edilen Bıçak, hâlihazırda doktora eğitimine ve çeviri çalışmalarına devam ediyor

