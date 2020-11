Moodie Petch'ten Depeche Mode şarkıları

Yaklaşık bir buçuk yıldır proje üzerinde çalışan grup, ilk konserlerinde DEPECHE MODE’un tüm ‘best of’ şarkılarına yer verecek. Seyirciler, Enjoy The Silence’dan, Just Can’t Get Enough’a, Personal Jesus’tan, Walking In My Shoes’a kadar DEPECHE MODE’un 80’lerden günümüze kadar yolculuğuna tanıklık edecekler.

MOODIE PETCH, sound konusunda titizlikle hazırlandığı şovunu video ve ışık görselleri ile de süsleyecek, tüm parçaları, efsanevi grup tarafından yapılan konser versiyonları ile icra ederek, dinleyicilere tam bir DEPECHE MODE konser atmosferi yaşatacak.

Pandemi döneminde yaptıkları canlı performans kayıtları ile hem yurtiçi hem de yurt dışı mecralarda ilgi toplamayı başaran grup, gurur duyulacak ve yurt dışında da ses getirecek bu projenin devam konserleri kapsamında, 18 Kasım 2020’de Dorock XL Kadıköy’de olacak. Saat 21:00’de başlayacak ‘an evening with DEPECHE MODE music, Performed by MOODIE PETCH’ etkinliğinin sınırlı sayıda biletleri Biletix’te ve Dorock XL gişelerinde.

Önemli not: Mekana sosyal mesafe kuralları gereği sınırlı kişi kabul edilebilecek olup, bistro mantığında bir oturma düzeni olacaktır.