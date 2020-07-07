Morricone’ye veda

Senfonik notalarıyla aralarında western, romantik, korku ve bilim kurgu türlerinin de yer aldığı 500’den fazla filme ve diziye eşlik eden İtalyan besteci Ennio Morricone, önceki gün 91 yaşında Roma’da hayatını kaybetti. The New York Times’ta yer alan habere göre bestecinin ölümü, avukatı Giorgio Assumma tarafından doğrulandı. Assumma yaptığı açıklamada Morricone’nin, önceki hafta düşüp kalça kemiğini kırdığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İlk beste 6 yaşında

Yaptığı bestelerle modern sinema için dünyanın çok yönlü ve en etkili müzik yaratıcılarından biri olarak kabul edilen Morricone, 10 Kasım 1928 yılında Mario Morricone ve Libera Ridolfi’nin beş çocuğundan biri olarak Roma’da dünyaya geldi. Babası ona nota okumayı ve çeşitli enstrümanlar çalmayı öğretti. İlk bestesini 6 yaşındayken yazan Morricone, 1940 yılında trompet ve kompozisyon eğitimi aldığı The National Academy of Santa Cecilia’ya girdi. 1946 senesinde mezun olduktan sonra tiyatro ve radyo için besteler yapmaya başladı. Ardından İtalya’daki RCA şirketine aranjör olarak işe alındı ve aralarında Joan Baez, Françoise Hardy ve Demis Roussos’un da olduğu pek çok popüler ismin şarkılarının müziklerini yaptı.

Geniş yelpazede üretim

The Guardian yazarları Ben Beaumont-Thomas ve Laura Snapes’e göre Morricone’ye şöhreti, bestelediği film müzikleri getirdi. Çalışmaları, elektronikten rock müziğe, konçertodan avangarda, caza kadar uzanan çok geniş bir yelpazenin içinde yer aldı. Bestelediği müziklerin çok az bir kısmı western tarzı olsa da en çok bu işleriyle tanındı. 1960’lı yıllarda İtalyan yönetmen Sergio Leone’nin başrolünde Clint Eastwood’un olduğu “Dolar Üçlemesi” için bestelediği müziklerle büyük başarı elde etti. Filmdeki parçalar, ıslık melodileri ve senfonik unsurlar silah ve gitarlarla harmanlanıyor ve bu da bir western müziğini çağrıştırıyordu. Morricone, yine Leone’nin “İyi, Kötü ve Çirkin”, “Batı’da Kan Var” ve yönetmenin unutulmaz filmleri arasında yer alan “Bir Zamanlar Amerika” filmlerinin müziğini yaptı.

Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü’ne değer görüldü. 2016 yılında ise Quentin Tarantino’nun “The Hateful Eight” filmi için yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği Oscar’ını kazandı. Ayrıca besteci, dört Grammy ve altı BAFTA ödülü kazandı.

İngilizceyi öğrenmedi

The New York Times’tan Robert D. McFadden’ın makalesine göre Ennio Morricone asla İngilizce konuşmayı öğrenmedi. Hatta bestelerini Roma’da yapan Morricone, 2007 yılında çıktığı turneye kadar yıllarca başka bir yere uçmayı da reddetti.

Hans Zimmer: İkonlar sonsuzdur

Besteci Hans Zimmer, Morricone’nin ölümü üzerine “Ennio bir ikondu ve ikonlar sonsuzdur. Onun müziği her zaman olağanüstü ve büyük bir duygusal dürüstlükle yapıldı” dedi. İngiliz yönetmen Edgar Wright ise Twitter hesabı üzerinden Morricone’nin film müziklerini paylaşarak “Hayatım boyunca yaptığı besteler müzik setimden çıkmadı. Geride bıraktığı efsanevi işleri... Huzur içinde uyu” notunu düştü.