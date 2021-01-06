MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Moses & Emr3ygul’e Rusya’da Platin Plak ödülü
ABONE OL
06.01.2021 - 09:43 |

Moses & Emr3ygul’e Rusya’da Platin Plak ödülü

Geçen yıl We Are Venom şarkılarıyla isimlerini dünyaya duyuran Türk prodüktörler Moses & Emr3ygul, bu yıl ‘A Million on My Soul albümleri ile daha önce; Rihanna, Eminem, Tiesto, Skrillex, Travis Scott gibi sanatçıların bir bölgede 1.000.000 satış yapan albümleriyle layık görüldüğü Platin Plak ödülünü kazandı!

Moses & Emr3ygul’e Rusya’da Platin Plak ödülü

2020 yılında Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Alexiane ile çıkardıkları single’ları ile dikkat çeken Moses & Emr3ygul, Rusya’da uzun süre müzik listelerinde zirveyi korudu. Ülke çapına yayılan ün ve başarısının ardından Moses & Emr3ygul, Dünya müzik devi Sony Müzik’in layık gördüğü Platin Plak ödülü ve milyonlara ulaşan albüm satışlarıyla ülkemizi gururlandırdı.

Shazam global listesinde aylardır yerini koruyan A Million on My Soul parçası Rusya’nın yanı sıra; Yunanistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldovya, Lübnan ve Ermenistan’ın Top 200 listesinde ilk 10 içerisinde kendine yer buldu ve yükselmeye devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

Son dakika... Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Kedi ve köpek fotoğraflarıyla akılalmaz vurgun! 5 ayda 69 bin

Kedi ve köpek fotoğraflarıyla akılalmaz vurgun! 5 ayda 69 bin

Sıradaki Haber