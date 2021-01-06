Moses & Emr3ygul’e Rusya’da Platin Plak ödülü

2020 yılında Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Alexiane ile çıkardıkları single’ları ile dikkat çeken Moses & Emr3ygul, Rusya’da uzun süre müzik listelerinde zirveyi korudu. Ülke çapına yayılan ün ve başarısının ardından Moses & Emr3ygul, Dünya müzik devi Sony Müzik’in layık gördüğü Platin Plak ödülü ve milyonlara ulaşan albüm satışlarıyla ülkemizi gururlandırdı.

Shazam global listesinde aylardır yerini koruyan A Million on My Soul parçası Rusya’nın yanı sıra; Yunanistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldovya, Lübnan ve Ermenistan’ın Top 200 listesinde ilk 10 içerisinde kendine yer buldu ve yükselmeye devam ediyor.