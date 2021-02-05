Motivasyonu en çok artıran şarkı: Don’t Stop Me Now

Daily Mail’de yer alan habere göre, anketteki 20 parçalık listede Queen’in şarkısını sırayla ABBA’nın “Dancing Queen” ve Bon Jovi’nin “Livin’ on a Prayer”ı takip etti. Ayrıca araştırmaya katılan her 10 kişiden



9’u İngilizlerin müziğin yaşamlarında önemli bir rol oynadığı ve ortalama bir yetişkinin haftada 11 saat müzik dinlediğine inandığı belirtildi. Projenin ortaklarından yayıncı Alex Jones “Hem zihne hem de bedene dikkat etmemiz gereken bu dönemde müzik bu konuda insanlara yardımcı oluyor” dedi.



