23.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
MUBI’den bayram müjdesi
MUBI, Türkiye arşivinde yer alan tüm filmleri izleyiciye sunduğu Koleksiyon adlı bölümünü erişime açtı. Platformda, 19. yüzyılın ilk yarısından günümüze dek birçok farklı yapıma yer veriliyor. Farklı tür ve sinema akımlarından filmleri bir araya getiren bölüm, sinemaseverlere hiçbir kısıtlama olmadan yüzlerce filmi aynı ânda sunuyor.
MUBI’nın arşivinde yer alan filmler; “Truffaut: Auteur ve Sinefil”, “Kısalar”, “Ingmar Bergman’ın İçindeki Şeytanlar”, “Modern Klasikler”, “Belgeseller” ve “Film Festivallerinin Gözdeleri” başlıkları altında toplanıyor. Sisteme ilave edilen yeni başlıklarla izleyiciler için aradıkları yapımlara daha kolay ulaşma imkânı sağlanıyor. Standart MUBI paketi içerisinde hizmete sunulan Koleksiyon, arşivdeki tüm filmleri içeriyor. Koleksiyon’a https://mubi.com/tr/library adresinden ulaşmak mümkün
Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.