MUBI’den bayram müjdesi

MUBI’nın arşivinde yer alan filmler; “Truffaut: Auteur ve Sinefil”, “Kısalar”, “Ingmar Bergman’ın İçindeki Şeytanlar”, “Modern Klasikler”, “Belgeseller” ve “Film Festivallerinin Gözdeleri” başlıkları altında toplanıyor. Sisteme ilave edilen yeni başlıklarla izleyiciler için aradıkları yapımlara daha kolay ulaşma imkânı sağlanıyor. Standart MUBI paketi içerisinde hizmete sunulan Koleksiyon, arşivdeki tüm filmleri içeriyor. Koleksiyon’a https://mubi.com/tr/library adresinden ulaşmak mümkün