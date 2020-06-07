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07.06.2020 - 09:03 |

Müfit Can Saçıntı'dan Türkiye'nin ilk Youtube filmi

Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan ünlü yönetmen ve oyuncu ''Müfit Can Saçıntı''nın ilk uzun metrajlı Türk yapımı YouTube filmi ''Maskeler de Düşer'' çok yakında izleyicisiyle buluşuyor. YouTube üzerinden yayınlanacak uzun metrajlı film YouTube'a özel ilk Türk yapımı film olacak.

Müfit Can Saçıntı'dan Türkiye'nin ilk Youtube filmi

Mandıra Filozofu filmi ile yediden yetmişe herkesin tanıdığı ''Müfit Can Saçıntı'' başrollüğünde vizyona girecek filmin diğer oyuncuları ise; Fulden Akyürek, Sami Aksu ve Ömer Duran.

Yaşamak Güzel Şey ve Babmın Ceketi filmlerinin de yönetmenliğini üstlenen ''Müfit Can Saçıntı''nın kendi YouTube kanalında yayınlanacak olan ''Maskeler de Düşer'' filminin YouTube kanal yönetimini ise; Türkiye'nin en çok sevilen film ve dizi içeriklerinin izleyecilerine servisini sağlayan ''Wediacorp'' üstlendi.

İlk gösteriminin YouTube üzerinden ücretsiz gerçekleşeceği film seyircisini güldürürken düşündürecek nitelikte.
Her sektörde olduğu gibi sinema sektörünün de pandemi sürecinde sekteye uğradığı günlerde izleyiciler 'evde kal' sürecine uygun olarak sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecek.

Filmin konusu ise şöyle; ''Yusuf çocuğunun ameliyatı için usulsüz bir şekilde para kazanır. Ancak para Yusuf’u bozar. Hemen bir sevgili bulur. Karısını boşayıp yurtdışına kaçmayı planlar. Ancak corona salgını planları altüst eder. Kapana kısılan Yusuf çevresine para dağıtır. Ancak para herkesi bozmaktadır. Sonunda Yusuf sevginin önemini anlar ve karısına geri döner.''

 Türkiye'nin ilk YouTube uzun metrajlı Türk filmi ''Maskeler de Düşer'' çok yakında yayında!

 

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