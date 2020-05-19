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19.05.2020 - 14:04 |

Murat Mor'dan dördüncü tekli

Murat Mor, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı single çalışmalarının ardından, 4. single’ı “Balık”ı MEYPOM etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Anıl Özkaran’a ait parça, koronavirüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafenin korunduğu bugünlerde, sanatçının evinde kaydedildi ve single fotoğrafları yine evinde çekildi. “Balık”, tümünü Murat Mor’un yazıp bestelediği, sekiz şarkıdan oluşan projesinin ilk şarkısı!

Murat Mor'dan dördüncü tekli

TÜBİTAK’ta çalıştığı dönemde, firmada müzik grubu kuran Murat Mor, bu esnada Ferhat Göçer’le Best FM’de yaptıkları radyo programında birlikte şarkı söyledi ve Göçer’le, İstanbul’ da birçok mekânda sahne aldı. 2014 yılında, sözü, müziği ve klip yönetmenliği Mete Özgencil’e ait “Köprü” adlı ilk single çalışmasını yayınladı. Daha sonra, “Bana Beni Anlat” ve “Benden Adam Olmaz” adlı çalışmalarını müzikseverlerle buluşturdu. Murat Mor’un yeni single’ı Balıkta, gitarlar Caner Güneysu, basgitar Atıl Özkaran, davul Cengiz Tural, perküsyon Furkan Karakış tarafından çalındı. Atıl Özkaran tarafından kaydedilen parçanın mix ve mastering’ini Atınç Tombak yaptı. Single fotoğrafları Nilüfer Morkoyuncu’ya, kapak tasarımı Serkan Şahin’e ait.

 

Murat Mor’un yeni single’ı “Balık” tüm dijital platformlarda yayında! Projenin ikinci şarkısı “Değişen Yastık” Haziran ayında müzikseverlerle buluşacak.

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