Murat Mor'dan dördüncü tekli

TÜBİTAK’ta çalıştığı dönemde, firmada müzik grubu kuran Murat Mor, bu esnada Ferhat Göçer’le Best FM’de yaptıkları radyo programında birlikte şarkı söyledi ve Göçer’le, İstanbul’ da birçok mekânda sahne aldı. 2014 yılında, sözü, müziği ve klip yönetmenliği Mete Özgencil’e ait “Köprü” adlı ilk single çalışmasını yayınladı. Daha sonra, “Bana Beni Anlat” ve “Benden Adam Olmaz” adlı çalışmalarını müzikseverlerle buluşturdu. Murat Mor’un yeni single’ı “Balık”ta, gitarlar Caner Güneysu, basgitar Atıl Özkaran, davul Cengiz Tural, perküsyon Furkan Karakış tarafından çalındı. Atıl Özkaran tarafından kaydedilen parçanın mix ve mastering’ini Atınç Tombak yaptı. Single fotoğrafları Nilüfer Morkoyuncu’ya, kapak tasarımı Serkan Şahin’e ait.

Murat Mor’un yeni single’ı “Balık” tüm dijital platformlarda yayında! Projenin ikinci şarkısı “Değişen Yastık” Haziran ayında müzikseverlerle buluşacak.