Musikmesse 2021’de bağımsız bir etkinliğe dönüşüyor

The ARTS+ sektöre yenilikçi içerik, yaratıcı iş modelleri ve teknolojiler sunması ile biliniyor. Katılımcıları arasında yayıncılık endüstrisinden şirketlere ek olarak, teknoloji ve dijital iş alanlarından tanınmış düşünce önderleri ve yeni şirketler yer alıyor. Sunumlar, ‘Frankfurt Creative AI Conference’ gibi yüksek kaliteli bir etkinlik programı ile tamamlanıyor. 2021 yılında bu işbirliği çerçevesinde, uluslararası yaratıcı endüstriler için ortak bir iş kongresi yapılması planlanıyor. Burada sektörün önde gelen oyuncuları, yeni iş modelleri, haklar ve ticaret lisansı gibi önemli sektörel konularda değerli fikirlerini ortaya koyacaklar.

Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Işın Sağlam; “Teknolojik gelişmelerle birlikte dünya genelinde müzik endüstrisinde yaşanan değişim ve dönüşümün Türkiye’ye de yansıdığını gözlemliyoruz. Son yıllarda müzik endüstrisinde dijital pazarın ana satış kanalı haline gelmesiyle; fiziki satışların düşüş yaşadığını, dijital satışların ise artış gösterdiğini hep birlikte deneyimledik. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de müzik endüstrisinde en büyük pazar payı mobil uygulamalar ile hizmet veren uluslararası şirketlere geçti. Bu dönüşüm ile birlikte oluşan yeni tüketici profili ise endüstriyi farklı iş modellerine doğru yönlendirdi. Global ölçekte müzik endüstrisinin dijital alandaki oranı %45. Türkiye’nin de içinde bulunduğu araştırmalara göre potansiyeli oldukça yüksek 48 milyon aktif internet kullanıcısının ortalama 21,6 milyonu müzik endüstrisiyle doğrudan bağlantılı etkinliklerde yer alıyor. Değişen müzik alışkanlıkları ve endüstri trendlerine uyum sağlamak amacıyla Musikmesse, 2021 yılının Ekim ayından itibaren daha önce eş zamanlı olarak düzenlenen Prolight+Sound fuarından ayrı olarak bağımsız bir etkinliğe dönüşmeye hazırlanıyor. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşümün en çok talep ettiği yenilikçi, yaratıcı içerikleri ve teknolojileri sunan The ARTS+ ile birleşerek daha da güçlü bir etkinlik olarak yoluna devam edecek. Bu iş birliğinin sinerjisiyle yeni ve dinamik bir hedef kitleyi de yakalayarak Musikmesse, müzik endüstrisinin tüm oyuncuları için buluşma noktası olmaya devam edecek.” dedi.

Messe Frankfurt GmbH Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaratıcı iş modelleri için uluslararası bir yer olan Frankfurt, sektördeki bağlanırlık düzeyini artırmak için tüm kaynaklarını kullanıyor. İş birliği yaptığımız THE ARTS+ ile birlikte müzisyenleri, yazarları, sanatçıları, içerik geliştiricilerini, yayıncılık uzmanlarını, iş geliştiricileri, kanaat önderlerini ve influencerları bir araya getiren bir etkinlik vizyonu geliştirdik. Aynı zamanda, Musikmesse'nin devam eden gelişimine olan bağlılığımızla, müzik sektöründeki şirketleri, dinamik ve ilgi düzeyi yüksek hedef kitle ile bir araya getirmek için iş birliğimizin ortaya çıkaracağı yeni sinerjik etkilerinden yararlanacağız.” dedi.

Güçlü ortaklık ve yeni bakış açıları

Musikmesse 1980 yılında enstrümanlara ve notalara odaklanan klasik bir ürün fuarı olarak lanse edildi. O zamandan beri, bünyesine sürekli olarak yeni temalar ekledi ve şimdi müziğin sosyal ve ekonomik öneminin yanı sıra müzik deneyimini her zamankinden daha fazla vurgulayacak. Her zaman olduğu gibi Musikmesse, müzik sektörünün tüm şirketleri için en iyi sunum ortamını sağlayacak ve tamamlayıcı etkinlik programı çerçevesinde katılımcılara markalarını sunma şansını sağlayacak.