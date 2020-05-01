Müzeler açılıyor

Artnet’te yer alan habere göre Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya’da 14 Nisan’da kitapçıların ve kuru temizleyiciler gibi düşük trafiği olan işletmelerin açılmasına izin verilmişti. Bir sonraki aşama ise 4 Mayıs’ta başlayacak ve müzeler 18 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşacak. Ancak ziyaretçilerin müzelerde sosyal mesafe kurallarına uyması ve biletlerini internet üzerinden online olarak almaları gerekiyor. Brussels Times’a göre Belçika kısıtlamaları azaltmak için üç aşamalı bir plan izleyeceğini duyurdu. Müzeler ise 18 Mayıs’ta başlaması planlanan ikinci aşamada yerini alıyor.

Yasak Saray’a ziyaret

Çin’in başkenti Pekin’de salgın nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray Müzesi, sosyal mesafe şartıyla bugün tekrar açılıyor. Bilet satışlarının internet üzerinden yapılacağı kaydedilirken, salgınla mücadele çalışmaları gereğince müzenin büyük bir kısmının açık olacağı ancak bazı kapalı alanların kapalı tutulacağı belirtildi.

Müzeyi ziyaret edeceklerin maske takması, bir metreden fazla sosyal mesafe şartına uyması talep edilirken, vücut sıcaklığının 37.3 dereceyi geçenlerin ve öksüren kişilerin müze içine giremeyecekleri vurgulandı.

Her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken Yasak Saray, virüs salgını nedeniyle 25 Ocak’ta ziyarete kapatılmıştı. Yasak Saray, geçen yıl 19 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı.