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09.04.2020 - 07:00 |

‘Müzik dünyasının baronu’na veda

15 Şubat akşamı beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, 49 yaşında hayata veda etti.

‘Müzik dünyasının baronu’na veda

Türkiye’de metal müziğin gelişmesine önemli katkılar sunan Çağlan Tekil, 1990’lı yıllarda müzik fanzini Laneth‘i çıkarmış, Blue Jean, Non Serviam, Headbang gibi dergilerde müzik üzerine yazılar kaleme almıştı.

Arkadaşlarının “Baron” olarak andıkları Tekil, son olarak Radyo Eksen’de klasikleşmiş programı “Laneth”i hazırlayıp sunuyordu. Radyo Eksen, Tekil için Twitter’dan şunları yazdı: “Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkânı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz.”

 

Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynadıMuğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
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