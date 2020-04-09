‘Müzik dünyasının baronu’na veda

Türkiye’de metal müziğin gelişmesine önemli katkılar sunan Çağlan Tekil, 1990’lı yıllarda müzik fanzini Laneth‘i çıkarmış, Blue Jean, Non Serviam, Headbang gibi dergilerde müzik üzerine yazılar kaleme almıştı.

Arkadaşlarının “Baron” olarak andıkları Tekil, son olarak Radyo Eksen’de klasikleşmiş programı “Laneth”i hazırlayıp sunuyordu. Radyo Eksen, Tekil için Twitter’dan şunları yazdı: “Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkânı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz.”