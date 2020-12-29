Birçok parçanız Yeşilçam’da kullanıldı. Filmleri izlerken, eserlerinizin geçtiği bölümlerde neler hissediyorsunuz?

1978’den beri yani albümlerimin çıktığı yıldan itibaren müziklerim çok ilgi gördü ve sürekli Kemal Sunal ve Zeki Alasya - Metin Akpınar’ın rol aldığı filmlerde fon müziği olarak kullanılmaya başlandı. Müziklerimin filmlerde kullanılması mutluluk verici bir olay zira şarkılar filmlerde daima yaşar.

Biliyoruz ki o dönemki koşullar sanatçıların haklarını pek de koruyacak türde değildi. Günümüzde bu eserleri telif hakkı ne durumda?

Bu müziklerin adı geçen filmlerde kullanılmaya başlandığı tarih te daha Türkiye’de telif hakları ile ilgili meslek birlikleri kurulmadığından maalesef bu yapımlardan telif tahakkuk etmiyor.

Kendi müziğinizle bir fark yarattınız Türk müziğinde. Yeni nesilde sizi çeken, beğendiğiniz, kendi tarzınıza yakın gördüğünüz isimler var mı?

Maalesef bu konuda olumlu konuşamayacağım. Ben daha 70’li yıllarda müziğe yenilikler katan çalışmalar yaptım o güne kadar kimsenin denemediği projeler yarattım ve bunlar toplum tarafından beğenildiği için aradan 40 sene geçmesine rağmen güncelliğini koruyor. Fakat bugün benim tarzıma yakın çalışma yapan birileri maalesef yok sadece güncel ve çabuk tüketilen yarını asla olmayan müzikler yapma peşindeler.

Günümüz müziğinin 70’ler ve 80’lerden ne gibi farklar var?

70’li ve 80’li yıllar sadece Türkiye’de değil bütün dünyada müziğin zirve yaptığı yıllardır o zaman üretilen bütün şarkılar günümüzde de popülaritesini korumaktadır. O yıllarda üretilen müzikler gerek melodi gerekse söz bakımından insana etki edebilen yapıtlardı sözler son derece anlamlı müziklerde insan kucağını okşayan bazen büyük coşku yaratan cinstendi. Bugüne gelirsek, bu saydıklarımın hiçbiri maalesef yok. Müzik teknolojisinin son derece ilerlemiş olması müzik bilgisinden ve yaratıcılıktan uzak kişilerin müzik üretmesine neden oldu son derece teknolojik imkanlar kullanılarak gençlere gerçek müzikten uzak yapıtlar sunuldu ve genç nesil bunları gerçek müzik sanıp çok kısa sürede tüketmeye başladı. En popüler şarkının ömrü 6 ayı geçmiyor halbuki bizim ekolden gelen sadece benim değil çok değerli aranjör arkadaşlarımın yapıtları günümüzde yeni yapılmışçasına zevkle dinleniyor.

Son yıllarda 70'ler ve saykodelik müziklere yoğun bir ilgi var. Günümüz müziğinde yaşanan tıkanıklık bu durumu tetiklemiş olabilir. Siz nasıl bakıyorsunuz olaya?

Toplum birçok olduğu gibi müzikte de cahil bırakıldı gençler bilhassa daha alt sosyo-ekonomik seviyedeki gençler müzikte de kültürlerinin paralelinde müzikleri tercih ediyorlar. Bu müzikleri üretenlerde toplumu bir kademe üst seviyeye çıkarmak yerine onların zevkine uygun üretimlerde bulunmayı tercih ederek büyük bir kalitesizliği yaratıyorlar. Bugün rap müziği tamamen sokak kültürünün bir ürünüdür. Toplumun elit kesimiyle daha alt kültürünün arasında büyük bir uçurum oluştu böylece yapımcılarda buna destek vererek bu tıkanıklığı desteklediler adeta sonuçları düşünülmedi.

Gelinen noktada trendlerin bu denli çabuk tüketilmesi ve değişmesi 70'ler müziğinin de bir süre sonra göz ardı edilmesi sonucunu doğurur mu sizce?

70’ler müziği asla göz ardı edilemez eğer böyle olsaydı o günkü müzikler günümüzde de popülaritesini korur muydu? Bugünün gençleri o günkü şarkıları yeni şarkı gibi zevkle dinliyor.

Bu süreçte, o dönem yön vermiş, büyük işlere imza atmış biri olarak yeni bir projeye imza atmayı düşünür müsünüz? Bu yönde herhangi bir girişim veya teklif söz konusu mu? Başka türküleri de yeniden yorumlayacak mısınız?

Hayat devam ettikçe projeler bitmez müzik adamları için. Türküler beni ezelden beri etkilemiştir çünkü türküler bir toplumun bağrından kopan gerçek kültürünü yansıtan müziklerdir ben bunları her devirde işledim gene işlemeye devam edeceğim.

Güzel sohbetiniz için çok teşekkürler.