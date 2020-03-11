MÃ¼zikte bizim iÃ§in herhangi bir sÄ±nÄ±r olamaz.

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

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YanÄ±lÄ±yorsam dÃ¼zeltin lÃ¼tfen ama bildiÄŸim kadarÄ±yla Ä°zmirâ€™de oda mÃ¼ziÄŸi konusunda yegane Ã¶rneksiniz. KuruluÅŸ hikayenizden baÅŸlamak istiyorum. NasÄ±l bir araya geldiniz?

Tuncay YÄ±lmaz: Arkas Trio, 2011 yÄ±ldan beri var. KuruluÅŸ amacÄ± da evrensel dÃ¼zeydeki sanatÃ§Ä±lardan oluÅŸan, TÃ¼rkiyeâ€™yi ve Arkas markasÄ±nÄ± temsil eden bir topluluk Arkas Trio. Bu aÃ§Ä±dan da TÃ¼rkiyeâ€™nin sÃ¼rekliliÄŸi olan ilk kurumsal triosuyuz.Â Arkas Trio bugÃ¼ne kadar sadece Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Mersin uluslararasÄ± mÃ¼zik festivallerinde deÄŸil, her yÄ±l konser programlarÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli sosyal sorumluluk projelerine de yer veren bir topluluk.

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GeÃ§tiÄŸimiz haftaki konserleriniz de bu temalÄ± sanÄ±rÄ±mâ€¦

Tuncay YÄ±lmaz: Evet, doÄŸru. 28 Åžubatâ€™ta Ege Ã‡aÄŸdaÅŸ EÄŸitim VakfÄ± yararÄ±na bir konser verdik. Bir gÃ¼n sonrasÄ±nda da AyvalÄ±k UluslararasÄ± MÃ¼zik Akademisi (AÄ°MA) yararÄ±na konserler verdik.Â DeÄŸerli Filiz Aliâ€™nin davetlisi olarak orada Ã§aldÄ±k. YÄ±lda en az iki tane, sosyal sorumluluk projesi olan konserler verdik. DolayÄ±sÄ±yla bÃ¶yle bir trionun oluÅŸumu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kazanÃ§. ArkamÄ±zda bir enerji olmasaydÄ± bu oluÅŸum da mÃ¼mkÃ¼n olmazdÄ±.

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SorularÄ±mÄ±n Emre ve Gustav bey iÃ§in de geÃ§erli olduÄŸunu hatÄ±rlatarak devam etmek istiyorum. Arkas Trioâ€™nun hikayesini diÄŸer iki Ã¼yesinden de duyabilir miyiz? Bununla beraber sizi bir arada tutan motivasyonun nedir?

Emre Elivar: Tuncer beyin de sÃ¶ylediÄŸi gibi bizi bir arada tutan ÅŸey bunun geÃ§ici bir proje deÄŸil de Arkasâ€™Ä±n arkasÄ±nda durduÄŸu bir proje olmasÄ±. BÃ¶yle olmasa proje sÃ¼reklilik kazanmasÄ± Ã§ok zor olurdu. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼zÃ¼n de oda mÃ¼ziÄŸi yapmak ve bir arada olmak bizi mutlu eden bir olgu. Tabii ki her birimiz farklÄ± tecrÃ¼be ve birikimlerimizi arkamÄ±za alarak geldik Arkas Trioâ€™ya. MÃ¼ziÄŸi beraber yapmak onu ortaya Ã§Ä±karmak hakikaten Ã§ok gÃ¼zel.

Gustav Rivinius: OperalarÄ± ve bÃ¼yÃ¼k orkestralarÄ± yerleÅŸik olan TÃ¼rkiye gibi bir Ã¼lkede oda mÃ¼ziÄŸine katkÄ±da bulunmak da amaÃ§larÄ±mÄ±zdan bir tanesi. En bÃ¼yÃ¼k motivasyonumuz da bu aslÄ±nda.

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2011 yÄ±lÄ±ndan itibaren bu bir arada olma sÃ¼reciniz devam ediyor. Sadece Ä°zmir deÄŸil, farklÄ± yerlerde de konserler veriyorsunuz. Bu noktada mÃ¼mkÃ¼n mertebe daha farklÄ± coÄŸrafyalara eriÅŸmek gibi bir hedefiniz var mÄ±?

Emre Elivar: Ã–nceliÄŸimiz tabii ki tÃ¼m TÃ¼rkiye. Ä°lk yurt dÄ±ÅŸÄ± konserimizi Berlinâ€™de vermiÅŸtik. SonrasÄ±nda da pek Ã§ok Alman kentinde konser verdik.Â Evrensel bir mÃ¼zik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bizim iÃ§in herhangi bir sÄ±nÄ±r olamaz. Fakat doÄŸaldÄ±r ki TÃ¼rkiye merkezli bir oluÅŸum olmamÄ±zdan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yurt iÃ§inde oda mÃ¼ziÄŸi tarzÄ±nÄ±n yerleÅŸmesini istediÄŸimizden Ã¶tÃ¼rÃ¼ buradaki konserlerimize aÄŸÄ±rlÄ±k veriyoruz.

Tuncay YÄ±lmaz: Emreâ€™nin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerden devam edeceÄŸim. Ä°lk sekiz yÄ±lda gerÃ§ek bir trio olmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DolayÄ±sÄ±yla bundan sonraki sekiz yÄ±lda da amacÄ±mÄ±z Avrupaâ€™da ve hatta dÃ¼nyada genelinde tanÄ±nmak. Bizim ÅŸu anki amacÄ±mÄ±z bu. Az bilinen eserleri de seslendirdik, Ã§ok bilinen eserleri de. Bu aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda uluslararasÄ± bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da oldu.

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Ben de sizin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerden devam edip sÃ¶zÃ¼ repertuar seÃ§imine getirmek istiyorum. Konser programÄ±nÄ± belirlerken ne gibi kriterleriniz var. Bu aÅŸamada taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kaygÄ± var mÄ±? Ã–rneÄŸin bu sene Beethovenâ€™in doÄŸumunun 250. yÄ±lÄ±.

Tuncay YÄ±lmaz: Åžubat ayÄ±nÄ±n sonundaki iki konserimizde de Beethovenâ€™Ä±n Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir trio bestesini seslendirdik. Ã‡almasÄ± oldukÃ§a zor bir eser. YarÄ±m saat sÃ¼rÃ¼yor. Repertuar konusundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncem geniÅŸ bir Ã§erÃ§evede ilerlemek. Elbette yÄ±l iÃ§indeki konserlerimizde Beethovenâ€™Ä±n eserlerine aÄŸÄ±rlÄ±k vereceÄŸiz.

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Emre bey bu sorum size olacak. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Berlinâ€™in dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ konser salonunda dÃ¶rt TÃ¼rk piyanist Beethovenâ€™Ä±n 250. DoÄŸum yÄ±lÄ± Ã§erÃ§evesinde bir konsere imza attÄ±. Ä°Ã§lerinden biri de sizdiniz. NasÄ±l bir duygu?

Emre Elivar: Evet, dediÄŸiniz gibi. 22 Åžubatâ€™ta Berlin Filarmoniâ€™nin Kammermusiksaal salonunda Beethovenâ€™in 250. DoÄŸum yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk piyanistler olarak bir konser verdik. Kandemir BasmacÄ±oÄŸlu, Muhiddin DÃ¼rrÃ¼oÄŸlu, Salih Can Gevrek veÂ Yunus TuncalÄ± ile birlikte sahne aldÄ±k. Ã‡ok iyi tepkiler aldÄ±k.

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