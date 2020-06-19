Müzisyenler destek için eşya bağışladı

Rolling Stone’da yer alan habere göre bağışlanan nesnelerin listeleri kesin olarak açıklanmasa da bazı sanatçılar, bağışladıkları eşyaları sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştı.

Robert Plant, önceki günlerde Twitter hesabından “55 yıldır yatak odamda pratik yaptığım sevgili gitarım” diyerek bağışladığı enstrümanını takipçilerine sundu.

Julien’s Müzayede Evi başkanı Darren Julien “Sosyal mesafenin ve tecritin bu yeni dünyasında müzik ve sanat bizi bir araya getirdi ve bize önceki aylarda hissettiğimiz umutsuzluk ve kayıptan kurtuluş verdi.” Julien, “Sinema, müzik ve spor dünyasından birçok sanatçıy dolaplarına ve arşivlerine bakmaya ve bu girişime bir şeyler bağışlamaya çağırıyoruz” diye de ekledi. 9 Eylül’de düzenlenecek müzayededen elde edilecek gelir, The MusiCares Relief Fund’un mart ayında koronavirüs salgını sırasında finansal ihtiyacı olan müzik endüstrisi üyeleri için kurduğu The COVID-19 Relief Fund’a bağışlanacak.