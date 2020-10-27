Nasipse Adayız Mannheim'da yarışacak

Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Nasipse Adayız’ festival yolculuğuna devam ederken bir yandan da 30 Ekim’de Türkiye’de vizyona girmek için gün sayıyor. Türkiye’deki vizyonu sonrasında festival yolculuğunu kaldığı yerden sürdürecek film ilk olarak 12-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Mannheim- Heildelberg Film Festivali’nde yarışacak.

Ercan Kesal’ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan aynı adlı kitaptan uyarlanan ve otobiyografik özelliklere sahip olan film son olarak Türkiye’de 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’ başta olmak üzere toplam 5 dalda ödül alarak törene damga vurmuştu.

Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali’nden de ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kurgu’ ve ‘FIPRESCI En İyi Film’ ödülleriyle dönen ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Filmin kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta kadroya konuk olarak eşlik ediyor.

Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Barbu Balasoiu’nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga’nın kurgusunu, Oya Köseoğlu’nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı ‘Nasipse Adayız’ 30 Ekim’de Bir Film dağıtımıyla Türkiye’de sinemalarda gösterime girecek.