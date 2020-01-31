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31.01.2020 - 13:25 |

Nazlı İktu'nun kaleminden çocuk kitabı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Reji Yardımcılarından, Nazlı İktu’un oyuncağının hikayesini yazdığı Emre Şimşek’in resimlediği ve Yayın Yönetmenliğini Aslı Tunç’un yaptığı, Epsilon Yayın Evi tarafından basılan Ponpon (Minik Tavşanın Büyük Macerası) çocuk kitabı çıktı

Nazlı İktu'nun kaleminden çocuk kitabı

“Ponpon bir oyuncak mı? Yoksa oyuncak taklidi yapan bir tavşan mı? Cevabı, gökkuşağı gibi renkli ve heyecan dolu bu macerada gizli. Bu hikayeyi okuduktan sonra oyuncaklarınıza, ailenize, çevrenize ve arkadaşlarınıza farklı gözle bakacaksınız.

Kitap merak uyandırıcı hikayesi, eğlenceli çizimleri ve renkli tasarımıyla okuma ve izleme sürecini keyifli bir oyuna dönüştürüyor.

Nazlı İktu, “Hayal ettiğiniz her şey gerçektir” demiş Picasso. Ben oyuncak tavşanımı o kadar çok sevdim ki hayalimde öyküsünü canlandırdım ve çocukların minik kalplerinden canlanmak üzere kitaba dönüştüğünü, çocukların hayal kurmaktan hiç vazgeçmemesini ve sıkıca tutunmasını dile getirdi.

Nazlı İktunun kaleminden çocuk kitabı

 

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