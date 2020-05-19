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19.05.2020 - 15:53 |

Neslihan Engin ve Efeflow'dan ortak çalışma

Uzun zamandır müzik sektöründe söz yazarı, besteci ve aranjör olarak çeşitli sanatçıların albümlerinde yer alan, 2010 yılında ilk albümü "Ruhum Su Aldı"yı, 2014 yılında ikinci albümü "Yara"yı yayınlayan, bu albümlerde farklı dönemleri ve tarzları biraraya getirip ortaya yepyeni yorumlar çıkarması ile dikkatleri çeken ve ilk albümüyle müzik camiası tarafından "Türkiye'nin Tori Amos"u olarak adledilen Neslihan Engin, yepyeni bir şarkıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Neslihan Engin ve Efeflow'dan ortak çalışma

Underground rap camiasının öncü isimlerinden, bir çok yarışmada dereceler almış, 2013 yılından beri prodüktörlük yapan bu alanda da ciddi başarılara imza atan İzmirli rap müzisyeni Efeflow'un söz ve müziklerini yazdığı "Yollarında", Neslihan Engin'in bir rap şarkıcısıyla yaptığı ilk ortak çalışma.

 

Efeflow'un ilk etapta oluşturduğu “beat”, Kargo grubundan tanıdığımız ve Neslihan Engin’in prodüktörü Selim Öztürk tarafından R&B temelli bir rap düzenlemesine dönüştü. "Yollarında", kendine has vokal tarzını katan Neslihan Engin’in şarkıya eklediği dramatik tınılar ve Efeflow’un kuvvetli sözleri ve vokalleriyle, umutlu ama bir parça da kırık bir hikaye anlatıyor.

 

Düzenlemede kullanılan analog synth'ler ve elektrik gitarlar ile retro bir müzikal dokunuş kazanan "Yollarında", 14 Mayıs Perşembe günü, yepyeni ve heyecanlı bir oluşum olan Rinata Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşacak.

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