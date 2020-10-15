New York Filarmoni’den yeni sezona pandemi iptali

2020-2021 sezonunu pandemi nedeniyle iptal eden orkestranın, 13 Haziran 2021 tarihinde tekrar sahneye çıkması bekleniyor. 12 Mart’tan bu yana orkestra üyelerinin sahneye çıkmaması aynı zamanda büyük bir kriz olarak nitelendiriliyor. Orkestranın CEO’su Deborah Borda, “Hem müzisyenlerin hem de dinleyicilerin yaşamını riske atacak bir durumdu. Ekonomik olarak olumsuzluk yaşayacak olsak da seoznu iptal ettik” diye duyurdu.