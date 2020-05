New York sesleri arşivde

Parklar, stadyumlar, metrolar, komşuların sesleri gibi yaşayan şehrin yarattığı sesleri kaydeden kütüphane “Missing Sounds of New York” isimli bir albüm çıkardı. Albümde yer alan parçaların bazılarında bir barda kırılan bir bardak sesi, bir metro istasyonundaki müzisyenin performansı, bir beysbol taraftarının heyecanlı haykırışları yer alıyor. Albüm, dinleyicilerinin kısa bir süre önce New York nasıl bir yerdi sorusuna cevap veriyor.