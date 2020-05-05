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05.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

New York sesleri arşivde

New York Halk Kütüphanesi, eve kapanan şehirde kaybolan sesleri korumaya aldı.

New York sesleri arşivde

Parklar, stadyumlar, metrolar, komşuların sesleri gibi yaşayan şehrin yarattığı sesleri kaydeden kütüphane “Missing Sounds of New York” isimli bir albüm çıkardı. Albümde yer alan parçaların bazılarında bir barda kırılan bir bardak sesi, bir metro istasyonundaki müzisyenin performansı, bir beysbol taraftarının heyecanlı haykırışları yer alıyor. Albüm, dinleyicilerinin kısa bir süre önce New York nasıl bir yerdi sorusuna cevap veriyor.

Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
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