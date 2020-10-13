Nick Cave’den karantina operası

Nick Cave, Belçikalı besteci Nicholas Lens ile iş birliğiyle aralık ayında “L.I.T.A.N.I.E.S” adlı bir karantina operası yayınlamaya hazırlanıyor. Besteci ve projenin mimarı Lens, kaydın tek bir odada tamamlandığını ve bir oda müziği olduğunu açıkladı. Lens, projenin fikrinin ardından daha önce “Shell Shock” operasında birlikte çalıştığı Cave’e sözler için başvurduğunu ve Cave’in kabul etmesinin ardından projenin gerçekleştiğini ifade ediyor. L.I.T.A.N.I.E.S, Deutsche Grammophon etiketiyle 4 Aralık’ta yayınlanacak.