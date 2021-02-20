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20.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Nick Cave’den tur ekibine destek

Nick Cave&The Bad Seeds, Kovid-19 salgınından kötü şekilde etkilenen tur ekibini desteklemek için dün sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattığını duyurdu.

Nick Cave’den tur ekibine destek

Kampanya kapsamında 5 euro ile 100 euro arasında bağışta bulunan katılımcıların çekilişle aralarında Cave’in sanat eserlerinin sınırlı sayıdaki baskılarının, The Bad Seeds’in imzalı enstrümanların, gösteri biletlerinin ve hediye kuponlarının da olduğu pek çok hediyeyi kazabilecekler. Nick Cave& The Bad Seed, geçen yıl dünya turu yapmayı planlamıştı ancak pandemi sebebiyle turne iptal olmuştu. Nick Cave & The Bad Seeds’in çekilişine https://www.crowdfunder.co.uk/ adresinden katılmak mümkün.

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