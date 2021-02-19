Nina çevrimiçi gösterimle Fişekhane'de

Biletleri Biletix’te satışta olan ‘Nina’, Tatbikat Sahnesi’nin ‘Fahrenheit 451’ ile başlattığı ve ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile devam eden online oyun serisinin üçüncü prodüksiyonu oldu.

‘’Aşkı ve Bolşevik devrimini anlatıyoruz’’

Tiyatro klasiği Martı oyununun üç ana karakterini Matei Vizniec’in kalemiyle 1917 devrimi dönemine taşıyan oyun, savaşların ortasında insani hesaplaşmaları konu ediniyor. Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, ‘’Nina, aşkın ve Bolşevik Devriminin kişiler üzerinden anlatıldığı bir hikaye. Yer yer dışarıdan bakıyoruz ve gülüyoruz. Yer yer içinde onlarla beraber olup ağlıyoruz. Bütün duyguları beraber yaşadığımız şahane bir eser.’’ şeklinde konuştu.

Gösterim:

Tarih: 20 Şubat Cumartesi 2021

Saat: 20.30

OYUN HAKKINDA:

Oyun, Anton Çehov’un, 1800’lerin sonu 1900’lerin başında kaleme aldığı unutulmaz eseri ‘Martı’nın ana karakterleri olan Nina, Treplev ve Trigorin’in hayatlarına 1917 Şubat Devrimi zammanından yeniden bakıyor. Romanya’nın çağdaş yazarlarının başında gelen Matéi Visniec’in kaleme aldığı adlı oyununda seyirci, değişen dünyanın vahşi savaşında, ölülerin ortasında Nina, Trigorin ve Treplev’in hayatlarına, hesaplaşmaların soğuk esintisinde, hassas hislerin gidiş hikayesinde tanık oluyor.

OYUNUN KÜNYESİ:

Yazan: Matéi Visniec

Çeviren: Burak Üzen

Yöneten: Erdal Beşikçioğlu

Oyuncular

Nina Mihaylovna Zareçnaya: Elvin Beşikçioğlu

Konstantin Gavriloviç Treplev: Ünsal Coşar

Boris Alekseyeviç Trigorin: Erdal Beşikçioğlu

Dekor ve Kostüm Tasarım

Barış Dinçel

Işık Tasarım

Mahir Köksal

Yönetmen Yardımcısı

Selin Tekman

NİNA

VIDEO-KÜNYE

Yönetmen

Nadim Güç

Görüntü Yönetmeni

Bülent Özer