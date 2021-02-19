Nina çevrimiçi gösterimle Fişekhane'de
Zeytinburnu sahil yolundaki tarihi Fişekhane, kültür sanat, lezzet ve yaşam sahnesinde yerini aldı. Türkiye’deki ilk online tiyatro prömiyerine sahne olan Fişekhane, Tatbikat Sahnesi’nin oyunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çekimleri Fişekhane’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen, Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde sahneye konulan ‘Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti’ oyunu online olarak ilk kez seyirciyle buluşuyor. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar’ı sahnede buluşturan Tatbikat Sahnesi oyunu, 20 Şubat 2021 akşamı online olarak “Seyretix” platformu üzerinden izlenebilecek.
Biletleri Biletix’te satışta olan ‘Nina’, Tatbikat Sahnesi’nin ‘Fahrenheit 451’ ile başlattığı ve ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile devam eden online oyun serisinin üçüncü prodüksiyonu oldu.
‘’Aşkı ve Bolşevik devrimini anlatıyoruz’’
Tiyatro klasiği Martı oyununun üç ana karakterini Matei Vizniec’in kalemiyle 1917 devrimi dönemine taşıyan oyun, savaşların ortasında insani hesaplaşmaları konu ediniyor. Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, ‘’Nina, aşkın ve Bolşevik Devriminin kişiler üzerinden anlatıldığı bir hikaye. Yer yer dışarıdan bakıyoruz ve gülüyoruz. Yer yer içinde onlarla beraber olup ağlıyoruz. Bütün duyguları beraber yaşadığımız şahane bir eser.’’ şeklinde konuştu.
Gösterim:
Tarih: 20 Şubat Cumartesi 2021
Saat: 20.30
OYUN HAKKINDA:
Oyun, Anton Çehov’un, 1800’lerin sonu 1900’lerin başında kaleme aldığı unutulmaz eseri ‘Martı’nın ana karakterleri olan Nina, Treplev ve Trigorin’in hayatlarına 1917 Şubat Devrimi zammanından yeniden bakıyor. Romanya’nın çağdaş yazarlarının başında gelen Matéi Visniec’in kaleme aldığı adlı oyununda seyirci, değişen dünyanın vahşi savaşında, ölülerin ortasında Nina, Trigorin ve Treplev’in hayatlarına, hesaplaşmaların soğuk esintisinde, hassas hislerin gidiş hikayesinde tanık oluyor.
OYUNUN KÜNYESİ:
Yazan: Matéi Visniec
Çeviren: Burak Üzen
Yöneten: Erdal Beşikçioğlu
Oyuncular
Nina Mihaylovna Zareçnaya: Elvin Beşikçioğlu
Konstantin Gavriloviç Treplev: Ünsal Coşar
Boris Alekseyeviç Trigorin: Erdal Beşikçioğlu
Dekor ve Kostüm Tasarım
Barış Dinçel
Işık Tasarım
Mahir Köksal
Yönetmen Yardımcısı
Selin Tekman
NİNA
VIDEO-KÜNYE
Yönetmen
Nadim Güç
Görüntü Yönetmeni
Bülent Özer