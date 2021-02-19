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19.02.2021 - 14:51 |

Nina çevrimiçi gösterimle Fişekhane'de

Zeytinburnu sahil yolundaki tarihi Fişekhane, kültür sanat, lezzet ve yaşam sahnesinde yerini aldı. Türkiye’deki ilk online tiyatro prömiyerine sahne olan Fişekhane, Tatbikat Sahnesi’nin oyunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çekimleri Fişekhane’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen, Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde sahneye konulan ‘Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti’ oyunu online olarak ilk kez seyirciyle buluşuyor. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar’ı sahnede buluşturan Tatbikat Sahnesi oyunu, 20 Şubat 2021 akşamı online olarak “Seyretix” platformu üzerinden izlenebilecek.

Nina çevrimiçi gösterimle Fişekhane'de

Biletleri Biletix’te satışta olan ‘Nina’, Tatbikat Sahnesi’nin ‘Fahrenheit 451’ ile başlattığı ve ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile devam eden online oyun serisinin üçüncü prodüksiyonu oldu. 

 

‘’Aşkı ve Bolşevik devrimini anlatıyoruz’’

Tiyatro klasiği Martı oyununun üç ana karakterini Matei Vizniec’in kalemiyle 1917 devrimi dönemine taşıyan oyun, savaşların ortasında insani hesaplaşmaları konu ediniyor. Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, ‘’Nina, aşkın ve Bolşevik Devriminin kişiler üzerinden anlatıldığı bir hikaye. Yer yer dışarıdan bakıyoruz ve gülüyoruz. Yer yer içinde onlarla beraber olup ağlıyoruz. Bütün duyguları beraber yaşadığımız şahane bir eser.’’ şeklinde konuştu.

 

Gösterim:

Tarih: 20 Şubat Cumartesi 2021

Saat: 20.30

 

OYUN HAKKINDA:

Oyun, Anton Çehov’un, 1800’lerin sonu 1900’lerin başında kaleme aldığı unutulmaz eseri ‘Martı’nın  ana karakterleri olan Nina, Treplev ve Trigorin’in hayatlarına 1917 Şubat Devrimi zammanından  yeniden bakıyor. Romanya’nın çağdaş yazarlarının başında gelen Matéi Visniec’in kaleme aldığı  adlı oyununda seyirci, değişen dünyanın vahşi savaşında, ölülerin ortasında Nina, Trigorin ve Treplev’in hayatlarına, hesaplaşmaların soğuk esintisinde, hassas hislerin gidiş hikayesinde tanık oluyor.

 

 

OYUNUN KÜNYESİ:

Yazan: Matéi Visniec

Çeviren: Burak Üzen

Yöneten: Erdal Beşikçioğlu

Oyuncular

Nina Mihaylovna Zareçnaya: Elvin Beşikçioğlu

Konstantin Gavriloviç Treplev: Ünsal Coşar

Boris Alekseyeviç Trigorin: Erdal Beşikçioğlu

Dekor ve Kostüm Tasarım

Barış Dinçel

Işık Tasarım

Mahir Köksal

Yönetmen Yardımcısı

Selin Tekman

 

NİNA

VIDEO-KÜNYE

 Yönetmen

Nadim Güç

Görüntü Yönetmeni

Bülent Özer

 

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