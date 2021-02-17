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17.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘North West yeni Picasso mu?’

Kim Kardashian’ın önceki gün “Bebeğimin başyapıtı” notuyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve kızının yaptığı yağlı boya resmi tartışmalara sebep oldu.

‘North West yeni Picasso mu?’

The Sky News’ta yer alan habere göre Kardashian’ın kızı North West’in ağaç, göl ve bir dağı tasvir ettiği resmine Kardashian’ın takipçilerinden pek çok yorum geldi. Kardahian’ın takipçileri fotoğrafın altına resmi gerçekten North West’in yapıp yapmadığına dair sorular sormaya başladı. Takipçilerden biri ise “Lütfen bize resim hakkında daha fazla bilgi verin. North, yeni Picasso mu?” dedi. Kardashian ise dün akşam Instagram hesabı üzerinden “Kızım ve en yakın arkadaşı, yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının teşvik edildiği ciddi bir yağlı boya dersi alıyorlar. North, tamamlanması birkaç hafta süren resmi üzerinde inanılmaz derecede çalıştı. Gururlu bir anne olarak çalışmalarını herkesle paylaşmak istedim diye açıklamada bulundu. 

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