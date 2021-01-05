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05.01.2021 - 10:26 |

Nükhet Duru 8 Ocak’ta “World Akustik” sahnesinde

Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabından canlı yayınladığı “World Akustik” serisi, 8 Ocak Cuma günü saat 21:00’da Türk Pop Müziği'nin efsane isimlerinden Nükhet Duru konseri ile devam ediyor.

Nükhet Duru 8 Ocak’ta “World Akustik” sahnesinde

Son olarak, 14 Şubat 2020’de “Hikayesi Var” adlı, geçmişte günümüze damgasını vuran kült şarkılarını sanatçı dostlarıyla düet formunda yeniden yorumladığı proje albümünü çıkaran Nükhet Duru, 40 yılı aşkın müzik kariyerinde imza atmış olduğu albüm, TV programı, müzikli sahne gösterileri, sinema ve dizi filmlerinin yanı sıra  “Carmen”, “Cahide” ve “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi müzikallerin başrollerini de üstlenmiş, seslendirdiği yüzlerce şarkı, gerçekleştirdiği binlerce konserle Türkiye'de popüler kültürün en uzun soluklu ve güçlü yorumcularından biri olarak anılmayı başarmıştır.

Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabında canlı yayınlanacak konser, yayın sonrasında puhutv üzerinden de deneyimlenebilir.

 

Tarih: 8 Ocak 2021, Cuma

Saat:   21:00

Adres:  IG @yapikredibomontiada

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