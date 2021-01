Ocak'ta ilk kez izleyiciyle buluşacak yapımlar

Ocak ayında öne çıkan ve sadece beIN CONNECT’te yayınlanacak içerikler şu şekilde;2020 Emmy Ödülleri’nde Zendaya’ya ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran, toplamda 3 Emmy alan HBO dizisi “Euphoria”nın ikinci sezonu öncesinde iki özel bölümle ekranlara döneceği haberi izleyici kitlesinde büyük heyecan uyandırmıştı. Çekimleri tümüyle COVID-19 kurallarına uygun şekilde hayata geçirilen bu özel bölümlerin senaristliğini ve yönetmenliğini Sam Levinson üstleniyor. İlk sezon ile ikinci sezon arasında köprü görevi gören özel bölümlerin ikincisi “Part 2: Jules” 25 Ocak Cuma, ABD’den 24 saat sonra, sadece beIN CONNECT’te. “Euphoria”nın birinci sezonu ile Aralık ayında yayınlanan ilk özel bölümü ise beIN CONNECT’te izleyicilerini bekliyor.

Başrolünde Chuck Norris’in olduğu 1993 yapımı “Walker, Texas Ranger”, yeni uyarlaması olan “Walker” ile ekranlara geri dönüyor. Bu sefer başrolünde ise 15 sezon boyunca “Supernatural”da Sam Winchester olarak izlediğimiz ve bu yapımdan sonra ilk defa farklı bir dizide rol alırken göreceğimiz Jared Padalecki yer alıyor. Kendisine, “The 100”da 7 sezon boyunca Raven Reyes karakterini canlandıran Lindsey Morgan’ın eşlik ettiği “Walker” 22 Ocak’tan itibaren her Cuma, ABD’den 24 saat sonra sadece beIN CONNECT’te.

Emmy ve Altın Küre ödüllü Ted Danson’ın “The Good Place”ten sonra başrolünde yer alacağı ilk dizi “Mr. Mayor”da kendisine Oscar’lı aktris Holly Hunter eşlik edecek. Yaratıcılığını, “30 Rock” gibi başarılı bir komedi dizisini televizyon dünyasına kazandıran Emmy ödüllü Tina Fey’in üstlendiği, varlıklı bir adamın Los Angeles belediye başkanı seçilmesiyle birlikte gelişen eğlenceli olayları konu alan “Mr. Mayor” 8 Ocak’tan itibaren her Cuma, ABD’den 24 saat sonra sadece beIN CONNECT’te.

Peter Horgan ve Steve Parkhouse imzası taşıyan “Resident Alien” çizgi romanının, aynı ismi taşıyan ekran uyarlamasında uzay gemisi Dünya’ya düşünce Coloradolu doktor Harry Vanderspeigle’nin kimliğini alıp gizlice deneylere girişen bir uzaylının maceraları anlatılıyor. 29 Ocak’tan itibaren her Cuma, ABD’de yayınlandıktan 48 saat sonra ülkemizde sadece beIN CONNECT ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan “Resident Alien”ın başrollerinde Alan Tudyk, Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund ve Levi Fiehler bulunuyor.

2021’de karavan serüvenleri de beIN CONNECT’te!

Trail of Us Youtube kanallarıyla tanınan Burçin ve Erdi çifti, kendi elleriyle inşa ettikleri Mars isimli karavanlarıyla yollara düşüyor, beIN CONNECT izleyicileri için “Karavanın Seyir Defteri”nde Karadeniz’i turluyor! Gezgin olma, keşfetme, seyahat rotaları, karavanda yaşam ve karavancılık üzerine tüm merak edilenlerin yer alacağı “Karavanın Seyir Defteri”, Burçin ve Erdi’nin özel olarak keşfettiği doğa harikası Karadeniz karavan rotası ile 22 Ocak’ta tüm bölümleriyle sadece beIN CONNECT’te!

Birbirinden etkileyici filmler 2021’de de beIN CONNECT’te!

IMDb puanına göre 2020’nin en iyi 10 yabancı filmi arasına giren, öldü sandığı sevgilisinin aslında gizlice kendisini takip ettiğini anlayan bir kadının yaşadığı ürkütücü anların etkileyici bir şekilde ele alındığı H.G. Wells’in ünlü romanından esinlenilen korku türündeki “Görünmez Adam” (The Invisible Man), 1 Ocak Cuma; Shia LaBeouf ve Dakota Johnson’ın başrolünde yer aldığı, Down sendromlu bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmek için yollara düşmesinin anlatıldığı “Hayallerin Peşinde” (The Peanut Butter Falcon) 20 Ocak Çarşamba, sinemalardan sonra ilk kez ekranlarında!

Pandemi nedeniyle ülkemizde sinemalarda gösterime giremeyen, fantastik bir çocuk masalından uyarlanan ve başrollerini Colin Firth ile Dixie Egerickx’in paylaştığı “Gizli Bahçe” (The Secret Garden);

Yönetmen koltuğunda, “Akıl Oyunları” (A Beautiful Mind) filminden de tanıdığımız Oscar’lı usta yönetmen Ron Howard’ın bulunduğu, milyonların sevgilisi ünlü tenor Luciano Pavarotti’nin inanılmaz ve büyüleyici hayat hikayesini anlatan “Pavarotti” belgeseli;

8 dalda Oscar adaylığı alan, başrolünde Amy Adams’ı izlediğimiz Dünya’ya inen gizemli uzay gemisindeki uzaylılarla iletişim kurmaya çalışan bilim insanlarının maceralarını konu alan “Geliş” (Arrival);

Her bölümünde, uykularında esrarengiz olaylar deneyimleyen insanların başından geçen olaylara tanık olduğumuz, son yılların en ürkütücü korku serisi “Paranormal Aktivite”nin(Paranormal Activity) dört filmi de Ocak ayında izleyicileriyle buluşacak.