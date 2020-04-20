Ödüller sahiplerine dağıtıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar, Kovid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından 14-17 Nisan’da çevrimiçi platformlarda gerçekleştirildi ve ödüller çevrimiçi bir törenle sahiplerini buldu. 100’ün üzerinde uluslararası film profesyonelini Türkiye ve komşu ülkelerden proje ve film ekipleriyle dijital ortamda buluşturan Köprüde Buluşmalar kapsamında 300’e yakın toplantı gerçekleştirildi.



İki Şafak Arasında



Work in Progress’de 30 bin TL’lik Anadolu Efes Ödülü, “İçinde yaşadıkları toplumun onlara tanıdığı dar alanlarda var olmaya çalışan iki erkek kardeşin arasındaki çatışmaları aktardığı ve abartıdan uzak yönetmenliğiyle tüketici bir savaşın nabzını tutarak doğru imgeleri seçmesi sebebiyle”, “İki Şafak Arasında” filminin yönetmeni Selman Nacar ile yapımcıları Burak Çevik ve Diloy Gülün’e verildi. “Kuyu”, “Kadir” ve “Alex”in de aralarında olduğu kısa filmleriyle tanınan Nacar, “İki Şafak Arasında”yla ilk uzun metrajına imza atacak. Film Geliştirme Atölyesi’nde 50 bin TL TRT Özel Ödülü, “Rahmet” projesinin yönetmenleri Gözde Yetişkin ve Emre Sert ile yapımcıları Suzan Güverte ve Şebnem Kitiş kazandı. “Bi’ Garip Adam” ve “Rodi” adlı kısa filmleri yöneten Yetişkin ve Sert ilk uzun metrajlı projeleri “Rahmet”le Köprüde Buluşmalar’da yer aldı. 30 bin TL değerindeki Köprüde Buluşmalar Ödülü ise jürinin ortak kararıyla “Yönetmenin vizyonu ve sinematik forma hakimliği ve projeyi zorlayıcı hikâye akışına rağmen bir yap boz gibi birleştirebilme yeteneğinden dolayı”, “İki Gözlüler”le ödüllü kısa yönetmen Ziya Demirel ve yapımcısı Annamaria Aslanoğlu’nun oldu. Demirel, 2015’te “Salı” adlı kısa filmiyle Cannes Film Festivali’nin Altın Palmiye adayları arasında yer aldı.



CNC Ödülü tüm dünya kadınlarına



Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında hem Türkiye’den hem de komşu ülkelerden projeleri kapsayan 8000 euro değerindeki CNC Ödülü, “Chronicle of a Winter: Tehran 1979” projesinin yönetmenleri Sahar Salahshoori, Bahar Shoghi ve yapımcısı Mina Kesheveraz’a takdim edildi. Jürinin karar açıklamasında “Bu proje çok önemli olmasına rağmen unutulmuş tarihi bir olayla ilgili. Günümüz İranlı kadınları, tüm dünya kadınları ve özgürlükleri için savaş vermek zorunda kalan herkes için çok kuvvetli bir yankısı olacağına eminiz” dendi. Transilvania Pitch Stop Ödülü ise komedi öğeleri taşıyan bir aile draması türündeki “Pastoral” projesinin yapımcısı Jozef Amado’ya ve ilk filmi “Taksim Hold’em”le tanınan yönetmeni Michael Önder’e verildi.