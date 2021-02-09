On İkinci Gece izleyiciyle buluşuyor

Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları ile seyirciyle buluşmaya başlayan “Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde hem İngiliz edebiyatının en büyük yazarı hem de dünyanın en iyi oyun yazarı olarak anılan William Shakespeare’in karmaşıklaşan ilişkilerin komedyasını anlatan başyapıtlarından “On İkinci Gece” seyirciyle buluşuyor. Günümüz Türk tiyatro sahnesinin en cesur ve özgün rejilerinde imzası bulunan İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden kesitleri görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” klasikleşen eserlere modern bir yorum kazandırarak seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.

İhtimalin hayale, hayalin ihtimale dönüştüğü bir dünyada biz kimiz ki!

Shakespeare’in en bilinen oyunlarından biri olarak hafızalarda yer eden “On İkinci Gece”, Ceren Moray ve Merve Dizdar’ın etkileyici performansı ile seyirciyle buluşuyor. “On İkinci Gece”, bazen bir yasın bazen bir aşkın bazen de bir ihtimalin beklentisini anlatarak “Kime, nasıl aşık oluruz? Ya da ne şekilde?” sorusunun peşine düşüyor. Beklentiler üzerine kurulu bir oyun olan “On İkinci Gece”de izleyiciler, hayal kırıklığında da, büyük yanlış anlaşılmalarda da yaşanabilen aşka tanıklık ediyor. Oyundan kesit, “İhtimalin hayale, hayalin ihtimale dönüştüğü bir dünyada biz kimiz ki” üzerine düşündürtüyor.

Karşılıksız aşklardan karışan kimliklere uzanan bir hikaye anlatımı sunan, kılık değiştiren insanların, karıştırılan ikizlerin, herkesin birbirine aşık olmasıyla karmaşıklaşan ilişkilerin dört yüz yıl önce yazılmış komedyası olan “On İkinci Gece”yi daha önce deneyimlemediğiniz dijital formatta, Ceren Moray ve Merve Dizdar’ın göz kamaştıran performansı ile 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz