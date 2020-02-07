‘Önce Kitap’ açıldı

Açılışta, Oya Baydar ve Ömer Madra, ekoloji ve edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde de imza ve söyleşilere devam edecek Önce Kitap, ağırlık olarak bağımsız yayıncılarla çalışıyor. Aynı zamanda ikinci el kitaplar da indirimli fiyatlarla satılıyor. Kitapçının içinde bir de kafesi olan çalışma alanı da bulunuyor.