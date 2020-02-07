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07.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Önce Kitap’ açıldı

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde bulunan kitapçı Önce Kitap, önceki hafta gerçekleşen açılışla birlikte okurlarla buluştu.

‘Önce Kitap’ açıldı

Açılışta, Oya Baydar ve Ömer Madra, ekoloji ve edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde de imza ve söyleşilere devam edecek Önce Kitap, ağırlık olarak bağımsız yayıncılarla çalışıyor. Aynı zamanda ikinci el kitaplar da indirimli fiyatlarla satılıyor. Kitapçının içinde bir de kafesi olan çalışma alanı da bulunuyor. 

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