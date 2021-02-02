Önder Atasoy'un ilk teklisi yayımlandı

Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nün ardından, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü tamamlayan Önder Atasoy, öğretmenlik görevine Düzce’de devam ediyor. Bağlama, piyano ve klasik gitar çalan ve 18 yaşından beri ney üfleyen Atasoy, müzikseverlere sunduğu ilk parçası “Aşk Acısı”nın heyecanını yaşıyor. Parçanın mix ve mastering’i Arıkan Sırakaya’ya, fotoğraflar Oktay Bingöl’e, kapak tasarımı ise Ergül Çelik’e ait.



Önder Atasoy’un ilk teklisi “Aşk Acısı” tüm dijital platformlarda yayında! İkinci tekli “Deli Gönül”, 19 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak.