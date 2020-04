‘One World: Together At Home’ 43 bölgede canlı yayınlanacak

Digiturk 1 no’lu beIN HD kanalında ekranlara gelecek bu özel konser, 19 Nisan cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 03:00’den itibaren tüm dünya ile aynı anda izleyiciyle buluşacak.

Konser yayınına ek olarak, 18 Nisan Cumartesi günü saat 21:00’de başlayacak ve tam 6 saat boyunca çok özel görüntüleri izleyiciyle buluşturacak olan “One World: Together At Home – Digital Show”, beIN CONNECT Canlı TV 1 no’lu kanalda ekranlara gelecek.

Canlı yayını kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler, Digiturk 1 no’lu beIN HD kanalında konserin sona ermesinin ardından 20 Nisan saat 03:00’e kadar altyazı seçeneğiyle tekrar yayınlarına ulaşabilecekler. beIN CONNECT üyeleri de dünyanın yakından takip ettiği bu etkinliği 3 gün boyunca diledikleri zaman orijinal ya da altyazılı seçenekleriyle izleme fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca bu özel gecenin tekrarı, 19 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Türkçe dublajlı olarak beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS HD 2’de yayınlanacak.

Uzun yıllar unutulmayacak bu yayına özel hazırlanan ve Fehmi Samancı, Çağıl Özge Özkul, Ciğdem Seferoğlu, Ekrem Ekşioğlu, Gizem Hatipoğlu, Gökhan Telkenar, İdil Yazar, Nazlı Canyurt, Raşit Altun, Teoman Hünal gibi beIN yüzlerinin de yer aldığı videolar, yayın aralarında izleyenlerin karşısında olacak.

Uluslararası alanda en geniş katılımlı sivil hareketlerden biri olan Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen ‘One World: Together at Home’ etkinliği, tüm dünyada COVID-19 salgınından etkilenen insanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı sergilemenin yanı sıra insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve onlara hak ettikleri desteği vermeyi amaçlıyor.

beIN, bu ezberleri bozacak sanal konser deneyimini yaşatmanın yanı sıra 5 kıta ve 43 ülkedeki uluslararası yayın ağı sayesinde, bu anlamlı gecenin mesajını milyonlarca aileye iletecek.

Küratörlüğünü Lady Gaga’nın yapacağı ‘One World: Together At Home özel yayınında, Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift ve Usher gibi çok özel isimler ekranlarda olacak.