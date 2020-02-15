15.02.2020 - 07:00 | | l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Onur Saylak’Tan gençlere destek
Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nın basın toplantısı Onur Saylak ve yönetmenler eşliğinde gerçekleşti.
Festivalin hedefi, yurt dışında Türkiye’yi tanıtmanın yanı sıra, hızla gelişmekte olan sinema sektörüne yeni ve genç yeteneklerin katılımını sağlamak. Sivil toplum kuruluşu olarak sanatı ve sanatçıyı destekleyen Lions Derneği, genç yeteneklerin eserlerini uluslararası platformda sergilemelerine olanak sağlıyor.
Onur Saylak, Mahmut Fazıl Coşkun, Gürcan Keltek, Burak Göral, Prof. Dr. Simten Gündeş, Duygu Demirel ve Zeynep Dadak’ın jüri olduğu kısa film yarışması, 9 Nisan 2020 Perşembe günü TİM Show Center’da gerçekleştirilecek.