Onur Saylak’Tan gençlere destek

Festivalin hedefi, yurt dışında Türkiye’yi tanıtmanın yanı sıra, hızla gelişmekte olan sinema sektörüne yeni ve genç yeteneklerin katılımını sağlamak. Sivil toplum kuruluşu olarak sanatı ve sanatçıyı destekleyen Lions Derneği, genç yeteneklerin eserlerini uluslararası platformda sergilemelerine olanak sağlıyor.



Onur Saylak, Mahmut Fazıl Coşkun, Gürcan Keltek, Burak Göral, Prof. Dr. Simten Gündeş, Duygu Demirel ve Zeynep Dadak’ın jüri olduğu kısa film yarışması, 9 Nisan 2020 Perşembe günü TİM Show Center’da gerçekleştirilecek.



