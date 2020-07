Bu yıl 3 etkinliğin yer aldığı 3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 21 Temmuz’da başladı. 28 Temmuz’a dek sürecek festivalde yarın akşam Türkiye’de ilk kez seyirciyi de sahne performansına katarak operanın eğlenceli yüzünü göstermeyi amaçlayan interaktif “The Funtime of the Opera” konseri sahnelenecek. Sevilen ünlü aryalar, napolitenler ve türküler, seyircinin de katılımıyla seslendirilecek. Bu interaktif gösteri-konserinin sahne uyarlamasını da yapan Şef Musa Göçmen yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası; solistler Soprano Eylem Demirhan Duru, soprano Filiz Güneş, mezzosoprano Ebru Kaptan, tenor Muzaffer Soydan, bariton Murat Duyan ve bariton Cüneyt Ünsal’a eşlik edecek. İzleyenlere “Operada hayalet değil eğlence var” dedirten interaktif “The Funtime of the Opera Konseri” saat 21.00’da İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.



7 tenor konseriyle veda

3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 28 Temmuz’da Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki 7 Tenor Gala Konseri ile sonlanacak. Şef Tulio Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşlik edeceği konserin solistleri; Caner Akın, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Oğuz Çimen, Koray Damcıoğlu, Bülent Külekçi ve Ari Edirne olacak.



3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali biletleri, biletinial.com internet gişesinde, İzmir’de Elhamra gişesinde ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinde satışa sunuluyor. Saat 11.00-19.00 arasında Selçuk Efes Müzesi’nde, 12.00-20.00 saatleri arasında ise Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ve 10.00-18.00 saatleri arası Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndan da biletler temin edilebiliyor.