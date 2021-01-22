Opus Amadeus Festivali arşivini açıyor

Festival bu vesileyle arşivlerini ilk defa açıyor ve seneler boyunca oluşturduğu konser kayıtlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

20 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan ve 30 Mayıs'a kadar devam edecek altı konser programından oluşan "Best of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi" müzikseverlere festivalin geçmişinden bugüne kadar çok başarılı topluluklar tarafından seslendirilen birbirinden güzel eserler sunuyor.

Macaristan'ı temsilen her yıl festivalde sahne alan değerli topluluklar da bu seride yer alıyor. Masal lezzetinde ortaçağ ezgileri ve topraklarımıza göz kırpan çağdaş esintileriyle TRIO PASSACAGLIA; Debussy'nin en görsel eserlerinden “Children's Corner”ın şirinlik âbidesi üçüncü bölümü ile DUO SERA; Schubert'in dünyaca ünlü, gönül titreten şarkısı “Ständchen” ile DUO LAUDATE ve Mozart'ın tadına doyulamaz ezgileri ile AURA MUSICALE arşiv konserler serisine birbirinden güzel renkler katıyor.

Artisan Organizasyon yapımı olan ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı "Best of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi" biletler www.biletix.com ‘dan temin edilebilir.