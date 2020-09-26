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26.09.2020 - 17:27 |

Orhan Osman pandemi klibi çekti

Orhan OsmanDMC etkitei ile "Yangın yeri" isimli teklisini çıkardı. Sözü Pınar Toksoy , bestesi kendine ait şarkının klibini Selanik'te çekti.

Orhan Osman pandemi klibi çekti

Yönetmenliğini Orhan Osman'ın kendisinin üstlendiği Yangın Yeri şarkısına ait klip, pandemi döneminde insanların, özellikle sanatçıların çektiği zorlukları yansıtıyor. Çekimlerde İnstagram canlı yayınlarını da kullanan Orhan Osman bu vesile ile zor süreçte onu yalnız bırakmayan ve sosyal medyada yaptığı her yayına özlemle katılan sevenlerine de klibinde yer verdi.

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