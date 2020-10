Orkestralardan eşitlik kararı

Montgomery verdiği bir röportajda “Dürüst olmak gerekirse biraz şaşkına döndüm. Siyah meslektaşlarım çok fazla ilgi görüyor” dedi. The New York Times yazarı Joshua Barone’nin makalesine göre geçen senelerde klasik müzik konserlerinde repertuvarların büyük bir çoğunluğu beyaz ve erkek bestecilerin eserlerini içeriyordu. Ancak aralarında The Los Angeles Philharmonic, Detroit Symphony Orchestra ve Seattle Symphony’nin de bulunduğu büyük orkestra, ilk online konser programlarına siyah bestecilerin eserleri koydu. The Cincinnati Symphony Orchestra ise bu sonbaharda her online konserde siyah bestecilerin temsil edilmesini planladıklarını açıkladı.