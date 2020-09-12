Orsay Müzesi’nden dekolte özrü

Artnet’te yer alan habere göre Jeanne, müzeye uğradığı ayrımcılığı yazdığı bir mektubu ve o gün giydiği elbisesinin fotoğrafını Twitter üzerinden paylaştı. Açık mektupta Jeanne, müzeye girmeden görevlinin kendisine “Buna izin verilmiyor, kural kuraldır” diyerek müzeye kabul etmediğini, ancak ceketini giymesinin ardından içeri girmesine izin verdiğini anlattı. Jeanne, müze görevlisinin bu davranışı sonucu kendini ‘mağlup’ hissetmesine rağmen müzeyi ziyaret etmek istediği için buna uymaya karar verdiğini de sözlerine ekledi. Sosyal medyada büyük tepki çeken tweetin ardından müze, olayı kabul etti ve Twitter hesabı üzerinden “Orsay Müzesi’ne girişi sırasında bir kadın ziyaretçinin başına gelen bir olayın farkına vardık. Bunun için çok üzüldük ve kendisinden özür dileriz” diyerek bir açıklamada bulundu.



Ayrıca Jeanne, müzenin bu tweetten sonra kendisini arayarak tekrar özür dilediğini de belirtti.