Oscar’lı ‘Parazit’ten Hulu’da izlenme rekoru

Yaşanan bu durumdan sonra “Parazit”, ilk haftasında hem bağımsız filmler kategorisinde hem de İngilizce olmayan filmler kategorisinde Hulu’da izlenme rekoru kırdı. Platform içerisinde bir rekora imza atan Parasite, ayrıca Hulu’da yer alan tüm yapımlar arasında en çok izlenen ikinci film oldu. Film, “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, “A Quiet Place”, “Transformers: The Last Knight”, “Creed II” gibi Hulu’da aylardır yayınlanan popüler yapımları daha ilk haftadan geçmiş oldu.