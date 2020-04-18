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18.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Oscar’lı ‘Parazit’ten Hulu’da izlenme rekoru

Oscar’lı “Parazit”, Hulu’da yayınlandıktan sadece bir hafta sonra, hem bağımsız filmler kategorisinde hem de İngilizce olmayan filmlerde platformda bugüne kadar en çok izlenen yapım oldu. 8 Nisan’da Hulu’da yayınlanmaya başlayan film için bir kullanıcı, altyazılı film izlemek istemediğini belirterek Hulu’ya bu konuda tepki gösterdi. Hulu ise Twitter hesabından bu kullanıcıya Korece öğrenmesi konusunda öneride bulundu.

Oscar’lı ‘Parazit’ten Hulu’da izlenme rekoru

Yaşanan bu durumdan sonra “Parazit”, ilk haftasında hem bağımsız filmler kategorisinde hem de İngilizce olmayan filmler kategorisinde Hulu’da izlenme rekoru kırdı. Platform içerisinde bir rekora imza atan Parasite, ayrıca Hulu’da yer alan tüm yapımlar arasında en çok izlenen ikinci film oldu. Film, “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, “A Quiet Place”, “Transformers: The Last Knight”, “Creed II” gibi Hulu’da aylardır yayınlanan popüler yapımları daha ilk haftadan geçmiş oldu.

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